Pedro Sánchez 'comparecerá' antes en la SER que en el Congreso

Después de un mes de silencio absoluto, de más de tres semanas disfrutando en La Mareta de la hospitalidad de todos los españoles y del fallido viaje a Andorra, Pedro Sánchez inaugurará el curso político 'compareciendo' en la cadena SER.

El presidente del Gobierno será el primer invitado de la nueva etapa del programa matinal de la emisora de Prisa, que hasta el final de la pasada temporada presentaba Ángels Barceló y que a partir de este próximo lunes será conducido por Aimar Bretos.

Entre los temas que la emisora adelanta que serán parte de la entrevista está "la crisis humanitaria en Ceuta a raíz de la entrada masiva de migrantes de forma ilegal en la ciudad autónoma", el tema que centró la actualidad informativa en las semanas anteriores –"la gestión de los incendios forestales en varias comunidades autónomas" – y, por supuesto, lo que denominan "la polémica del ático adquirido por la Comunidad de Madrid para ser destinado a 'oficina temporal' -sic- de Isabel Díaz Ayuso".

Se da la circunstancia de que esta entrevista se producirá días antes de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso: el presidente estará en la Cámara Baja el próximo día 3, después de que se adelantase a esa fecha un debate que se había anunciado unas horas antes todavía para más tarde: el 9 de septiembre.

¿Una tregua?

La entrevista también se podría entender como una tregua entre el Ejecutivo y el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, después de los conflictos internos en la empresa en los que tuvo no poco que ver la intervención del Gobierno y que acabaron con la salida de parte del equipo directivo de la compañía para crear una cadena de televisión, La Séptima, que por cierto ha recibido una licencia de emisión para todo el país con una celeridad extraordinaria.

Estas discrepancias empresariales y políticas tuvieron una parte importante en la salida de Ángels Barceló, que quería mantener una línea editorial más cercana al Gobierno que la que prefería el máximo accionista de la compañía. Un año antes, este giro en el posicionamiento de la empresa y de sus distintos medios ya le había costado el puesto a Pepa Bueno, hasta entonces directora de El País.