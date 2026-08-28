El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha centrado su comparecencia inicial en la Comisión de Defensa del Congreso en descargar culpas sobre la "internacional reaccionaria" que, según ha dicho, promovió la invasión de Ceuta y favorece ahora la violencia actual, después de que varios militares hayan sido heridos por inmigrantes y decenas de ceutíes se hayan enfrentado a los extranjeros que acampan en la playa del Trampolín.

Según ha dicho el ministro, el asalto "fue instrumentalizado de inmediato, incluso durante su evolución, por una internacional reaccionaria que, desde cuentas con alcance global, busca desestabilizar y fracturar España", ha dicho. "Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo de —y cito textualmente— una 'invasión compuesta por hombres en edad militar', obviando a las mujeres, niñas y quienes perdieron la vida", añadía.

El ministro incluso ha nombrado a Elon Musk, dueño de la red social X. No solo eso, para Albares fue todo fruto de los "bulos" y la "desinformación" que se propagó, también, por las "terminales mediáticas y digitales" españolas y los "propagadores de odio". En su opinión, "lo que empieza como una crisis migratoria provocada por falsedades también ha sido una batalla de narrativas ultraconservadoras y reaccionarias", términos que ha empleado en reiteradas ocasiones.

Al finalizar su intervención inicial y, tras eludir asumir responsabilidad alguna, ha cargado contra Italia y Dinamarca por su "falta de solidaridad". Centrándose especialmente en el Gobierno de Georgia Meloni, le ha reprochado la suspensión del espacio Schengen y su reacción inicial después de que se produjera la invasión, agravando así el choque diplomático con este país, mientras ha reiterado sus elogios a la "colaboración" de Marruecos.

Sí ha reivindicado la españolidad de Ceuta y Melilla, negando ningún tipo de conversación al respecto con Rabat, después de que el ministro de Justicia del país alauita pusiera en duda la soberanía española, y dijera que es algo que ha abordado con miembros del Gobierno español.

Sus socios de Podemos, han afeado al ministro no haber llamado todavía a consultas a la embajadora de Marruecos, algo que sí han hecho en el caso de Italia. También el PNV le ha advertido de que "Marruecos no es un país confiable, y ya llueve sobre mojado".