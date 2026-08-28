Albares y un gorrito de papel de aluminio

Lo mejor que se puede decir del ministro Albares es que no tiene miedo al ridículo. También es cierto que esa característica es más apropiada para un payaso de circo que para un político, pero qué le vamos a hacer.

Políticamente, el responsable –es un decir– de la cartera de Exteriores es una nada con sifón a la que le han quitado el sifón, un ente con menos peso propio que el humo de un cigarrillo de chocolate, tan consistente como un soufflé de aire, tan independiente y capaz como el muñeco de un ventrílocuo. Aún así, hay que reconocer que este viernes su actuación ha sido estelar: se ha presentado en el Congreso con esas gafas finas, esos rasgos de preadolescente, esa mirada un tanto batracial y ese aspecto de funcionario gris e inofensivo y ha dado, como las folclóricas, todo lo que llevaba dentro.

"Bulos", "desinformación", "internacional reaccionaria", "terminales mediáticas y digitales", "propagadores de odio", "megainfluencers ultraconservadores" y, como guinda del pastel, "Elon Musk". Le ha faltado citar al fumador de Expediente X y a Micael y Cristofer.

La repera, la repanocha, Albares ha dejado a la conspiración judeomasónica del franquismo a la altura del betún, una broma al lado de todas las fuerzas oscuras que se alinean contra nuestro Gobierno de progreso. Preocupado estoy por si Sauron nos ha puesto también el ojo encima, la próxima comparecencia que la haga con un gorrito de papel de aluminio en la cabeza, no vaya a ser que le interfieran desde Raticulín y acabe diciendo alguna verdad.

Una de las cosas más sorprendentes del sanchismo es su capacidad para degradar todo y a todos los que rodean al puto amo, como diría Óscar Puente. Ahí tienen ejemplos como el de Marlaska, un hombre que ha experimentado una caída que ni Luzbel: de juez respetado y me atrevería a decir que querido a personaje siniestro y despreciado a un nivel no visto desde Godoy.

Como el magistrado Marlaska o la también juez Robles, el diplomático Albares no necesita ni a Sánchez ni la cartera ministerial para vivir, podría estar ocupando algún puesto oscuro y tranquilo en el que no tuviese que hundir en el fango su prestigio profesional y, a estas alturas, el personal, que cuando abandone el poder va a tener que ir con burka por la calle para que la gente no lo corra a gorrazos y le dejen comer en algún restaurante decente.

Y sin embargo ahí sigue, mintiendo, arrastrándose, montando espectáculos que nos darían vergüenza ajena en un circo e inventándose historias que nos parecerían exageradas y grotescas en un cómic de Marvel. Lo dicho: sólo le falta el gorrito de papel de aluminio y ya tendríamos el personaje completo. Eso sí, más que un superhéroe de Marvel sería un agente de la TÍA.