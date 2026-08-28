La necesaria des-sanchificación

Una buena parte de los amigos que he hecho en la edad adulta los conocí en las redes sociales y foros; el contacto diario, aunque sea simplemente a través de tuits o mensajes, se convierte en roce y el roce en cariño. He ido últimamente a un par de bodas de parejas que se conocieron en la pajarería de Elon Musk; es fácil conocer gente con intereses y valores comunes en una plaza del pueblo del tamaño de un planeta. El caso es que también he conocido mucha gente que, sin llegar a ser amigos, sí que llegaron a devenir en compañeros de tertulia, tuiteros con visiones diferentes o incluso opuestas del mundo con los que simplemente compartía una vaga idea de tolerancia y respeto según la cual opinar distinto no sólo es aceptable sino recomendable. El mundo sería un lugar muy aburrido si todos pensáramos igual. Todo ese buen rollo empezó a acabarse el día que Sánchez llegó al poder y quedó demolido en los meses que siguieron al confinamiento.

Hace unos días uno de esos viejos conocidos de Internet con más de una década de conversación común me acusó de fomentar el ascenso de la extrema derecha "con mis artículos en un periódico prorruso". Cuando conseguí cerrar la boca con mucho esfuerzo y la ayuda de un gato hidráulico le pregunté de dónde había sacado la idea demencial de que Libertad Digital podía ser algo que estuviera a menos de dos galaxias de distancia de Bizum Moscú, pero ya era tarde, el bucle "ultraderecha malvada franquista" ya había cogido tracción y la portería ya estaba en otro sitio. La conversación se acabó poco después y unos días más tarde me bloqueó, que es la versión digital de retirar el saludo y negar la mano.

No deja de ser una anécdota personal, pero ejemplifica el distanciamiento de la realidad de una parte de la izquierda incapaz de expresar cualquier idea que no sea una sucesión de eslóganes paridos en la calle Ferraz. Años de martilleo propagandístico de los medios oficialistas han dejado muchos cerebros hechos papilla, mucha gente convencida de que el heroico pecho de Pedro Sánchez es el último baluarte contra el nazismo. Muchos de esos votantes de izquierdas están más allá de cualquier recuperación, pero cuando el sanchismo sea expulsado y, con suerte, juzgado, condenado, encarcelado y devastado hasta sus cimientos, la sociedad española deberá emprender un proceso de des-sanchificación equivalente al que los aliados les impusieron a los alemanes tras la derrota de Hitler. Eliminación de los símbolos públicos, depuración de los propagandistas en los medios estatales, y una campaña de comunicación centrada en contar con pelos y señales la corrupción y las patrañas del PSOE. Ningún país puede permitirse que un tercio de su población se crea la tontería demenciada de que los jueces son fascistas que persiguen a los políticos de izquierdas, ni puede considerar tolerable legislar impunidades a cambio de votos. La hierba es verde, el agua moja y el PSOE roba.

Hace falta que la derecha tenga la misma voluntad de contar su visión del mundo que tiene la izquierda, aunque sea sin la tendencia a imponerla de manera violenta. Es necesario que la derecha se crea que tiene razón y que la izquierda española es un cáncer que debe ser si no extirpado al menos sí tratado. Pero para eso hace falta, primero de todo, ganar. Y va siendo hora de que haya un plan, uno que no sea dejar que el sanchismo destruya el país y heredar sus ruinas, como ya pasó con el felipismo y el zapaterismo. Necesitamos una derecha proactiva. Y para anteayer.