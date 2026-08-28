El CNI avisó y el Gobierno dejó actuar a Marruecos

En la desaforada búsqueda de excusas para justificar la traición a Ceuta, el Gobierno pretende convertir al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el chivo expiatorio. Se acusa a los servicios de inteligencia de no haber detectado la invasión y, en consecuencia, no haber avisado al Ejecutivo de la misma. Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el CNI no cursó informe ni aviso alguno sobre lo que iba a ocurrir en Ceuta en lo que constituiría un clamoroso fallo de inteligencia que, de ser cierto, debería comportar ceses, dimisiones y una completa reestructuración del servicio.

En el relato del Gobierno la invasión no ha sido una agresión marroquí, sino una avalancha inesperada y nada orquestada de unos pocos inmigrantes desesperados que luego resultaron ser miles y después decenas de miles hasta los ochenta mil como mínimo. Además, en el mismo relato se insiste en la supuesta lealtad y colaboración de las autoridades marroquíes, en las excelentes relaciones de amistad y cooperación y en el presunto papel de las mafias, de las redes sociales y de la derecha y la ultraderecha en lo que sea que haya sucedido en Ceuta.

Todo es delirante, absurdo, contradictorio y remite a la incompetencia y la maldad, pasando por la traición a España y a los ceutíes. Así que atacar al CNI y culpar a sus agentes de no haberse enterado de la que se estaba preparando al otro lado de la frontera cuadra perfectamente con la calaña de los titulares de la mayoría de las carteras del sanchismo.

Sin embargo, que la culpa fue del CNI es una mentira tan tosca, un bulo tan gordo, una insidia tan manifiesta que no resiste el más mínimo análisis objetivo. Es más y, tal como informamos este viernes en Libertad Digital, el CNI tenía pleno conocimiento del traslado de más de ochenta mil personas hacia Ceuta por la geolocalización de los móviles. Y además, alertó al Gobierno de lo que iba a ocurrir. La investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional debería permitir que salieran a la luz las mentiras del Gobierno y es muy probable que ni siquiera pueda escudarse en que no actuó porque no sabía nada.

Se sabía lo que iba a ocurrir. El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también alertó al Gobierno, pero Pedro Sánchez ni siquiera se le puso al teléfono. El constante goteo de jóvenes marroquíes –los subsaharianos fueron relegados al final del contingente invasor– era el anuncio más que obvio de la agresión contra la integridad territorial de España que Marruecos perpetró sin disimulo alguno y de la que sus gobernantes se jactan mientras se ríen de los ministros españoles como si fueran meros lacayos de cuarta división de Mohamed VI.

A Pedro Sánchez no le importa arrasar con lo que haga falta con tal de mantenerse en el poder. Para un presidente que ha asaltado con éxito el Tribunal Constitucional, que ha destrozado la dirección de la Guardia Civil y que manifiesta una perversa vocación autoritaria, el CNI no significa nada. De ahí que no tenga el más mínimo reparo en que sus ministros desprestigien y menosprecien a sus propios servicios de inteligencia.