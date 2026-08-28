El CNI tenía pleno conocimiento del traslado de más de 80.000 personas hacia Ceuta por la geolocalización de los móviles

El CNI sí informó al Gobierno de lo que podía ocurrir días antes de la invasión de Ceuta. Y sí avisó de los desplazamientos masivos hacia la frontera española a medida que se produjeron porque tuvo información por los sistemas de geolocalización y conexión de los móviles con los que muchos de los inmigrantes se desplazaban.

La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha admitido ya que el CNI sí cumplió con su obligación y sí remitió información al Gobierno. Al menos, los días 27 y 29 de julio. Pero la labor de información fue muy superior.

"Todos los desplazamientos tienen impacto en las antenas de telefonía móvil, tanto de la parte de Marruecos, como la de los operadores españoles", señala una fuente conocedora de lo ocurrido el 30 de julio y los días previos. "Marruecos y España tenían conocimiento pleno de esos movimientos por los móviles que portaban todos los que se desplazaban. Los datos de las conexiones a las operadoras desvelan todos esos movimientos. Por supuesto que se sabía que se acercaba un volumen superior a las 80.000 personas", señala esa misma fuente, que indica que en algunos momentos se dieron "concentraciones en pico de más de 60.000".

El rastro de los teléfonos móviles

Los servicios de inteligencia hace décadas que utilizan la geolocalización de los teléfonos móviles para estudiar grandes concentraciones y movimientos de población, ya sea en contextos de protestas masivas, desplazamientos de refugiados o movimientos de tropas. Lo hacen a través de distintos métodos técnicos y fuentes de información. A gran escala, estos análisis rara vez se basan en el espionaje de teléfonos individuales de forma aislada, sino en el procesamiento de volúmenes masivos de datos geoespaciales.

Entre esos mecanismos se encuentra el seguimiento de los datos de las torres de telefonía celular. Cada vez que un teléfono móvil está encendido, se comunica constantemente con las antenas de telefonía más cercanas –estaciones base– para mantener la señal, incluso si no se está usando una llamada o aplicación. Y eso deja un rastro comprobable.

Las agencias, además, pueden solicitar o recopilar –a través de marcos legales o acuerdos– metadatos agregados de las teleoperadoras. Esto permite ver la "densidad de tráfico": cuántos dispositivos hay conectados a una antena específica en un momento dado, permitiendo calcular el tamaño exacto de una multitud en una plaza o detectar un flujo repentino de personas saliendo de una ciudad. Y, según el Gobierno de España, la comunicación y colaboración de Marruecos fue permanente en los días de la invasión.

Los datos de corredores de anuncios y aplicaciones móviles igualmente permiten ese seguimiento. Muchas aplicaciones móviles (juegos, linternas, clima, redes sociales) recopilan las coordenadas GPS del usuario para mostrar publicidad geolocalizada. Esos datos se subastan en mercados de datos en tiempo real (Ad Exchanges). De nuevo, todo ello deja un rastro.

Y determinadas empresas privadas de análisis o contratistas de defensa, por ejemplo, compran legalmente estos flujos de datos anonimizados. Al cruzar millones de registros de puntos GPS, los analistas pueden trazar mapas de calor (heat maps) para observar cómo se desplaza una masa de gente por una carretera, ciudades, montes o ver cuáles son sus rutas en evacuaciones, migraciones o manifestaciones.

Las señales de radiofrecuencia y dispositivos tácticos (IMSI catchers) también permiten este seguimiento. En escenarios tácticos específicos o zonas de conflicto, se pueden emplear dispositivos móviles falsos o interceptores de señales conocidos como IMSI catchers –a veces llamados torres Stingray–. Todo ello sin contar con fuentes abiertas e imágenes satelitales combinadas (Osint) –las publicaciones en redes sociales (fotos, vídeos, historias o check-ins) suelen incluir metadatos de ubicación o referencias geográficas evidentes–.

Y todos esos sistemas son empleados por los principales servicios de inteligencia como el CNI español.