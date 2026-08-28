El Gobierno expone a los militares de Ceuta a más emboscadas por no reconocerlos agentes de autoridad

Los militares desplegados en Ceuta "están atados de pies y manos", según denuncia el Partido Popular. Lo demuestra la emboscada que un grupo de 40 inmigrantes tendió a varios miembros del Ejército, a los que atacaron con piedras, hiriendo a cuatro de ellos. El día anterior, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, advirtió a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que debían ser reconocidos como agentes de la autoridad para poder actuar y defenderse. Robles la ignoró entre risas.

Actualmente, sólo la Policía Nacional y la Guardia Civil puede realizar labores de identificación y detención en Ceuta. Los militares, según denuncia el PP, apenas pueden "observar", siendo sólo un elemento disuasorio ante posibles disturbios. Su reconocimiento como agentes de la autoridad les permitiría, entre otras cosas, arrestar a quienes les agredieron y poder defenderse. Fueron los agentes policiales los que tuvieron que apresar a los agresores.

El PP ha registrado una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a que decrete esta medida, especialmente ahora que el caos registrado durante un mes ha derivado en una crisis social, con enfrentamientos entre los ceutíes y los inmigrantes por la sensación de abandono y la desesperación que padecen. Una situación de evidente peligro y violencia ante la que los militares están indefensos.

Se lo advertí a Margarita Robles el martes. Ella se rió y después no contestó nada. Tienen a los militares en Ceuta sin órdenes claras, sin la condición de agentes de la autoridad y sin un marco jurídico que les proteja. https://t.co/dn6NnAlrsy pic.twitter.com/C6dn4tICSw — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) August 27, 2026

Según recoge el artículo 16.e de la Ley de Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas puede "colaborar con las diferentes Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente", lo incluye su reconocimiento como agentes de la autoridad, cuya figura está regulada en un Real Decreto aprobado en el año 2010, siendo ministra de Defensa Carmen Chacón.

El texto recoge en la disposición 1.b que, además de la UME, el resto de cuerpos del Ejército pueden tener ese reconocimiento "en operaciones de vigilancia y protección o como consecuencia de atentados terroristas u otros actos ilícitos y violentos. Estas intervenciones se producirán en los términos que determine el Gobierno". La norma establece que deberán llevar una "identificación fácilmente visible sobre el uniforme que les acredite como agentes de la autoridad".

La imposición de un relato frente a la realidad

El Gobierno ni siquiera les ha dado instrucciones claras sobre cómo actuar en la zona, según denuncia la oposición. La designación del Ejército como agentes de autoridad sería reconocer, implícitamente, que en Ceuta se viven situaciones de violencia y hay un riesgo mayor del que están admitiendo. Misma táctica que llevó al Gobierno a decretar el regreso de la normalidad al principio de la crisis y, 25 días después, tomar todas las medidas que se negó a adoptar.

Lo mismo ocurrió con las violaciones a menores que negó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mientras la de Migraciones, Elma Saiz, anunciaba el traslado urgente de 500 niñas a la península, sin dar explicaciones. O la ministra de Sanidad, Mónica García, tildó de "xenófobos" a quienes advertían de las enfermedades que podían portar los inmigrantes y después anunció una vacunación masiva a los pocos días, apelando además a la colaboración de las CCAA.