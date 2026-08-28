Feijóo encabezará la protesta de Madrid en favor de Ceuta el próximo 2 de septiembre

Alberto Núñez Feijóo acudirá el próximo 2 de septiembre a la concentración convocada en el Ayuntamiento de Madrid por la crisis de Ceuta. Se unirá a la protesta que tendrá lugar en la capital que se replicará por todos los Ayuntamientos de España, después de que la Federación de Municipios y Provincias haya convocado protestas en todos los consistorios a las 12:00.

PP y Vox están haciendo un llamamiento en redes sociales y a todos sus cargos para que acudan a la protesta, en la que no se descarta presencia de dirigentes socialistas, dado que en Andalucía el PSOE-A de María Jesús Montero ha tenido que pedir a los suyos que no asistan. Desde el partido de Génova trasladan que "participarán activamente" en las protestas, para lograr que sean un éxito.

Las concentraciones se suman a las que también PP y Vox han convocado frente al Parlamento Europeo el mismo día, y a la misma hora. Tendrá lugar en Bruselas, para pedir a la UE que se implique en la crisis, dada la incapacidad del Gobierno para encauzar la situación, que ha derivado en un enfrentamiento social por el caos que sufren los ceutíes desde hace un mes.

La protesta se suma a la ofensiva emprendida por el PP contra el Gobierno por varios frentes: han registrado en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería, han exigido la comparecencia del presidente y varios ministros, han acudido al Tribunal Supremo por la huida de tres de ellos en el Senado y han presentado un plan de actuación en Ceuta con más de una decena de medidas.