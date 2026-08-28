Marlaska elude toda responsabilidad en la invasión y culpa a "la derecha" de los incidentes violentos en Ceuta

"Frente a algunas afirmaciones que no se corresponden con los hechos, el Gobierno ha respondido. Hemos trabajado sin descanso y estado al lado de la ciudadanía de Ceuta", ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados, para informar sobre la gestión de la crisis derivada del asalto masivo de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos registrado el pasado 30 de julio.

El titular de Interior sigue defendiendo el trabajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que —recordemos— ha pasado todo el mes de vacaciones en La Mareta (Lanzarote) disfrutando de la playa y la práctica del submarinismo, y también la coordinación con Marruecos en la defensa de la frontera, pese a que ha reconocido que entraron alrededor de 72.000 irregulares en avalancha, que permanecen aproximadamente 5.000 en la ciudad —que es más de doble de lo que mantuvo en los días posteriores al asalto— y que —en contra de lo que había defendido hasta el momento— aún no se ha podido recuperar la "plena normalidad".

Aún así, según Marlaska, todo se ha hecho bien. La respuesta fue "inmediata". Y previamente se habían tomado las medidas necesarias para reforzar la defensa de nuestras fronteras tras la sentencia del Tribunal Supremo, del 8 de julio, por la que quedaron prohibidas las llamadas devoluciones en caliente de aquellas personas que lleguen a nado a nuestras costas. El ministro asegura —en contraposición con lo que sostienen los sindicatos y asociaciones profesionales que representan a policías nacionales y guardias civiles— que se ampliaron los medios tanto personales como materiales, con el objetivo de "intensificar la vigilancia" y "prevenir nuevos accesos".

Marlaska ha destacado la cooperación con Marruecos, que ha interceptado a miles de inmigrantes para que no llegaran a nuestras costas, y ha puesto el foco en las mafias, contra las que —ha dicho— "las autoridades policiales de ambos países trabajamos en conjunto". "Los sistemas de retorno son esenciales como disuasión, pero la mejor forma de prevenir es impedir que las personas emprendan esos trayectos en los que ponen en riesgo la vida", ha continuado sin dar explicación alguna a cómo decenas de miles de personas consiguieron cruzar la frontera de forma coordinada y con tanta facilidad.

Culpa a la derecha

Sí ha encontrado ya, sin embargo, a los responsables de los "incidentes violentos de ayer y antes de ayer". Son "la ultraderecha y la derecha", a las que acusa de "en un intento partidista" —ha apuntado— "desinformar e incitar al odio entre personas en las calles de Ceuta". Según ha argumentado, porque señalan a los irregulares como "invasores o delincuentes" y "llaman a cazar o deportar" a los que permanecen en Ceuta desatando el caos.

"Necesitamos responsabilidad, serenidad y sentido de Estado", ha aseverado. Él asegura que "la entrada irregular en Ceuta no genera expectativas de permanencia en nuestro países" entre los inmigrantes y que una vez sean identificados "se procederá al retorno de quienes no reúnan las condiciones" para quedarse. No ha informado de cuántos han solicitado asilo y mucho menos sobre cuántos se estima que puedan cumplir los requisitos o cómo se procedería con ellos.

No hay normalidad en Ceuta

En el tono del ministro se podía percibir la sensación de desbordamiento que está provocando en el Gobierno la gestión de la crisis de Ceuta, a la que se ha referido como "uno de los mayores desafíos en materia de gestión fronteriza y migratoria a los que se ha enfrentado nuestro país a lo largo de su historia".

"España ha respondido de manera sólida" y "se ha articulado de manera coordinada", ha insistido. Sin embargo, ha reconocido, "todavía no ha permitido acceder a los parámetros de normalidad que quisiéramos".

Consciente de que "estamos protegiendo una frontera de Europa" y de que es necesario "seguir garantizando la seguridad de Ceuta", Marlaska ha asegurado que están trabajando con las autoridades marroquíes "para prevenir que se repita cualquier episodio" —es decir, otro asalto masivo de inmigrantes— y que la ciudad "logre una situación de plena normalidad".

Lo que se hará (no se hizo antes)

Marlaska ha anunciado que el Gobierno ha puesto en marcha la implantación de "medidas estructurales para reforzar las fronteras exteriores de Ceuta y Melilla".

Estas se concretarán en la "ampliación de infraestructuras estratégicas" como la ampliación de los espigones de Tarajal y Benzú. Algo que, por cierto, llevan años reclamando policías y guardias civiles sin que Interior les haya hecho caso alguno.

También se construirá "un nuevo centro de extranjeros permanente para 800 personas" y "se desplegarán nuevas capacidades tecnológicas para reforzar la protección en la frontera".