Elma Saiz se atrinchera en el Congreso y trata de justificar la factura de la invasión: 44 millones y un CETI desbordado

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido este viernes en el Congreso para explicar las actuaciones de su departamento tras la invasión de inmigrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Saiz ha defendido que el Gobierno actuó desde el primer momento y ha recordado que el Ministerio ya disponía de una estructura permanente en la ciudad. "El Gobierno de España no tuvo que llegar a Ceuta cuando comenzó esta crisis. El Gobierno ya estaba en Ceuta. El Ministerio ya estaba en Ceuta", ha afirmado.

La ministra ha explicado que se desplegó un equipo técnico sobre el terreno y que se reforzó la coordinación entre las distintas Administraciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sanitarios y las entidades sociales.

93.650 kits de alimentación

Una de las principales actuaciones que ha querido defender Saiz ha sido el dispositivo humanitario puesto en marcha junto a Cruz Roja. Desde el 3 de agosto se ha desarrollado un reparto de alimentos en la playa del Trampolín y otros puntos de Ceuta.

Según los datos ofrecidos por la titular del ramo, hasta el 27 de agosto se han distribuido 93.650 kits de alimentación, además de 1.396 kits de higiene femenina y 2.150 de higiene masculina. Cruz Roja también ha realizado 6.687 atenciones sanitarias y 256 traslados a hospitales y centros de salud.

Saiz ha reclamado que la asistencia pueda continuar con garantías de seguridad y ha rechazado las amenazas o intimidaciones a los voluntarios: "No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario".

Un CETI desbordado obliga a duplicar su capacidad

Según ha expuesto Saiz, la segunda prioridad del Ministerio ha sido "reforzar la acogida". El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ha pasado de las 512 plazas ordinarias a 1.105, después de habilitar nuevos espacios, trasladar literas y catres e instalar una carpa en la pista deportiva.

La ampliación supone, según ha detallado la ministra, un incremento del 116% de la capacidad operativa. También se han habilitado espacios específicos para familias y mujeres con niños.

Ante la magnitud de la situación, ha explicado que el Ministerio aprobó el 3 de agosto una declaración de emergencia inicial de 6,43 millones de euros. Saiz ha explicado que posteriormente se ha propuesto elevar el crédito hasta 44,51 millones, destinados a alojamientos temporales, alimentación, asistencia sanitaria, traducción, obras y equipamiento.

La ministra ha asegurado además que España solicitó desde el primer momento financiación extraordinaria a la Unión Europea. "Es rotundamente falso que no se hayan pedido los fondos", ha respondido a las críticas de la oposición. Según ha detallado, la primera reunión técnica con la Comisión Europea tuvo lugar el 31 de julio, el formulario de necesidades se remitió el 5 de agosto y la solicitud formal se presentó el 24 de agosto.

Saiz ha informado también de la apertura de nuevos espacios temporales para sacar de la calle a las personas que permanecían en la playa del Trampolín y sus alrededores. Tras una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, el Ministerio comprometió la apertura de varios espacios con 1.500 plazas. La ministra ha señalado que finalmente se habilitaron el parking del embolsamiento de Loma Colmenar y Loma Margarita, donde se ha podido reubicar a más de 1.800 personas.

PP y Vox cuestionan la gestión

Durante la ronda de preguntas, PP y Vox han cuestionado la actuación del Gobierno durante la crisis y han reclamado explicaciones sobre la gestión de la frontera, los retornos y la financiación europea. El PSOE ha defendido al Ejecutivo y ha acusado a la oposición de utilizar un "discurso de odio y miedo".

Saiz ha respondido que el Gobierno ha actuado "desde la legalidad y desde la humanidad" y ha rechazado las acusaciones sobre una supuesta falta de solicitud de fondos europeos. "Es rotundamente falso que no se hayan pedido los fondos", ha replicado.

Saiz ha cargado además contra PP y Vox por sus críticas a la política migratoria. "Este Gobierno se cree que estamos en un Estado de Derecho", ha afirmado, antes de acusar a ambos partidos de haber olvidado la "lealtad institucional".

La ministra ha cerrado defendiendo que la seguridad fronteriza y la atención humanitaria son compatibles: "No existe contradicción entre seguridad y humanidad".