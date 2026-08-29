El Gobierno cambia de estrategia y culpa ahora a la derecha de la invasión y el estallido social en Ceuta

La "ultraderecha", "sus terminales mediáticas", "la internacional reaccionaria", los "extremistas", los "influencers ultraconservadores", los "propagadores del odio" o "Elon Musk" son sólo algunas de las expresiones utilizadas por los ministros Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares en sus comparecencias del Congreso de los Diputados para hablar de Ceuta. En pleno estallido social, tras un mes de Gobierno ausente, los ministros han pasado de culpar a los "bulos" y las mafias a descargar las culpas en la derecha.

Si el estallido social declarado en Ceuta deriva y la violencia que ya empieza a registrarse concluye en tragedia, el Ejecutivo ya prepara el terreno para señalar al PP y a Vox por lo ocurrido, acusándoles de alentar este tipo de situaciones. Ambos ministros hablaron por separado de la "desinformación" y los "instigadores de odio" para justificar las escenas que se viven estos días en la Ciudad Autónoma, con militares agredidos y ceutíes enfrentándose a los inmigrantes.

Es la misma estrategia empleada en otros conflictos con inmigrantes, como ocurrió en Torre Pacheco. Ante la incapacidad del Gobierno para resolver el problema, agitan el fantasma de la ultraderecha para transformar la negligencia en supuestos episodios de racismo, xenofobia y discriminación. Esta vez, sin embargo, la dejadez acumulada durante tantos días les ha forzado a virar de estrategia varias veces.

En un primer momento intentaron señalar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sin éxito. Después buscaron el choque con Italia, contra la que volvió a cargar Albares. Le siguió después la táctica habitual de apelar a las Comunidades Autónomas para favorecer las fricciones internas en el PP y con su socio, Vox. Esta vez no lo lograron. De ahí que ahora el objetivo sea señalar a la "ultraderecha" por lo que está sucediendo.

Improvisaciones constantes y volantazos

Ninguno de los ocho ministros que han comparecido a lo largo de toda la semana ha criticado mínimamente a Marruecos. Todos han destacado su supuesta colaboración para resolver el problema, pese a la contradicción que supone tener que reivindicar al mismo tiempo la españolidad de Ceuta y Melilla y, se supone, Rabat es un buen aliado.

Una actitud que ha despertado las críticas, incluso, de los socios de Gobierno, atónitos ante el desfile de ministros que buscaban casi cualquier explicación a lo ocurrido antes que señalar al país alauita. Es la primera vez que hay unanimidad entre la izquierda y Junts a la hora de exigir mayor contundencia al Ejecutivo, ajeno a las peticiones.

La próxima semana comparecerá en el Congreso de los Diputados el presidente, Pedro Sánchez, después de un mes de vacaciones. Antes, acudirá a la cadena SER, donde será entrevistado el próximo lunes 31 de agosto. La escasez de entrevistas que concede el jefe del Ejecutivo, a las que suele recurrir en momentos de crisis, evidencia que la situación está muy lejos de ser controlada.

Después de negar durante un mes el mando único, la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y los cambios legislativos para el asilo y el retorno de extranjeros, el Ejecutivo se veía obligado a tomar todas estas medidas de golpe al regreso de las vacaciones. Era el enésimo cambio de rumbo adoptado en una crisis repleta de improvisaciones en la que los ceutíes se sienten completamente abandonados por el Estado.