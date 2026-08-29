El testimonio de un ceutí: "Ha saltado el polvorín por los aires, ya tiene el gobierno lo que quería"

"Estamos peor", este es el primer resumen de la situación que José Luis, un ciudadano de Ceuta que ya ha dado su testimonio en varias ocasiones en La Trinchera de Llamas, ha hecho este sábado en el programa. "Esta es la realidad —ha explicado—, la paciencia se terminó hace varios días", ha dicho.

En su opinión, "la gente está muy cansada de ver desfilar a ministros para que la solución sea la misma de siempre: ninguna". En este sentido, ha añadido que los ceutíes rechazan la violencia y se quieren "manifestar pacíficamente, pero estamos hartos", explica. Además, ha asegurado que "ha saltado el polvorín por los aires" y que "ya tiene el Gobierno lo que quería", que era esta situación de violencia.

José Luis ha contado que el sentimiento de los ceutíes es que "se ríen de nosotros" y que el Gobierno quiere "montar un CETI grande" en la ciudad y "dejar aquí a 11.000 tíos". Además, recalca que "ellos están cada día más cansados de dar vueltas y nosotros cada día más cansados de la inseguridad".

"Después de un mes piden ayuda a Frontex, ahora", ha recordado indignado, señalando que "es todo un sinsentido, estamos muy muy cansados", ha dicho, destacando que "estaba claro que esto iba a reventar", pero que justo esto es "lo que buscaba el Gobierno para desviar la atención, que es lo que hacen siempre en las situaciones críticas". Además, José Luis ha admitido que "aquí también hay algún descerebrado, pero es que ya no podemos más".

En cuanto a lo que va a ocurrir a partir de ahora, José Luis ha explicado que "aquí nos consta que nos los van a ir colocando en todas las zonas de la ciudad", ha dicho citando varias de ellas, lo que en su opinión "es de locos".

En este sentido han recordado que "querían meterlo en polideportivos, que es lo único que tenemos, donde la gente va a hacer gimnasia o nadar", ha dicho. "Ahí los querían colocar para disfrute de ellos y que el ciudadano caballa que paga sus impuestos no tenga derecho a nada", ha concluido.