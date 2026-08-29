Guardias civiles advierten: Ceuta ha entrado "en una fase distinta" y "puede acabar en algo irreparable"

"Hemos entrado en una fase distinta. Antes hablábamos de presión migratoria y de desbordamiento del sistema. Ahora hablamos de agresiones a servidores públicos y de tensión social en la calle". Este es el escenario de Ceuta que describen desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a Libertad Digital un mes después del asalto masivo de inmigrantes a la ciudad autónoma. "Son dos problemas encadenados y el segundo es consecuencia directa de no haber resuelto el primero", asevera a este periódico el secretario de relaciones institucionales, Diego Madrazo.

"Lo venimos diciendo desde hace tres semanas: mantener a miles de personas sin techo, sin recursos y sin ninguna certeza sobre su situación administrativa genera exactamente esto", argumenta el representante de la mayor organización de profesionales de la Guardia Civil. "Los compañeros que estaban sobre el terreno, lo estaban avisando. Cada día que pasa sin resolver expedientes es un día más alimentando la tensión".

"El hartazgo de Ceuta es absolutamente legítimo y está más que justificado después de un mes soportando lo insoportable. Pero pedimos calma y responsabilidad", añade Madrazo tras los incidentes registrados en los últimos días en los asentamientos de los inmigrantes ilegales. "Ir a los campamentos no soluciona nada y puede acabar en algo irreparable". Además, obligaría a "policías y guardias civiles, que llevan un mes sin descansar y sin poder pedir un día de permiso, a meterse en medio".

Llegados a este punto, el portavoz de AUGC recuerda el ataque que ayer sufrieron cuatro militares, que fueron emboscados por una turba de unos 40 irregulares. "Pone en evidencia que para estar en Ceuta hace falta tener los medios adecuados", señala, "en cualquier momento salta la chispa". "Las asociaciones militares están denunciando con razón que sus compañeros están indefensos, y nosotros llevamos semanas diciendo lo mismo", asevera.

La situación de los militares

Aunque los militares estén protegidos por el artículo 554.1 del Código Penal, que "castiga como atentado los hechos cometidos contra un miembro de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, esté prestando un servicio legalmente encomendado", deberían gozar de la consideración de agente de la autoridad para que tengan "lo que de verdad hace falta" en Ceuta.

"Potestades de identificación, de detención más allá de la que puede hacer cualquier ciudadano, y un marco claro de uso de la fuerza", resume Madrazo. "Sus asociaciones están denunciando que llevan casco y defensa reglamentaria pero con la orden de no emplearla, lo que en la práctica les deja indefensos", apunta el portavoz de AUGC.

Entrevista al delegado de @AUMEinforma en Ceuta Asociaciones militares exigen al Gobierno capacidad de acción ante los ataques en Ceuta: "No podemos defendernos", por @LUISFERQUINTERO https://t.co/hluw50DNfi — AUME (@AUMEinforma) August 27, 2026

"Esto se ha resuelto antes cuando ha habido voluntad", insiste. Ejemplo de ello, añade, es lo que ocurrió durante el estado de alarma decretado en 2020 con motivo de la pandemia de covid-19. "Se otorgó esa consideración a los miembros de las Fuerzas Armadas que ejercían las funciones encomendadas", señala. "Cuando el Estado ha querido dar cobertura jurídica a militares que hacían tareas de orden público o de emergencia, lo ha hecho por escrito".

Siguen faltando efectivos y medios

"Aquí no se ha hecho, pero se podría", sentencia Madrazo. No obstante, el representante de AUGC advierte que si se ha puesto sobre la mesa la cuestión de si es necesario dar estas potestades a los militares "es porque faltan policías y guardias civiles". "La solución no es militarizar la seguridad ciudadana, es aumentar los efectivos de los dos cuerpos", exclama. Aunque "dentro de este contexto y con las fuerzas armadas desplegadas, no veríamos mal que se hiciera".

Por otra parte, es necesario que aquellos que estén en los puntos de vigilancia "tengan los medios de protección adecuados" y que "se levante ya la limitación de permisos, o al menos que se le ponga un plazo". "Un agente cansado no protege igual, ni a los vecinos ni a nadie", asevera Madrazo ante la ausencia de noticias al respecto por parte del Ministerio del Interior.

Su titular, Fernando Grande-Marlaska, tampoco ha dicho una palabra sobre el asunto en la comparecencia de este viernes ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados. Una intervención en la que los guardias civiles tenían puestas sus esperanzas pero que no ha resuelto ninguna de las cuestiones fundamentales sobre el asalto masivo del 30 de julio, cuyas causas —se ha limitado a decir— "se están investigando".

Lo que indican los datos de Marlaska

Eso sí, el ministro ha ofrecido algunos datos que no hacen más que "confirmar nuestras tesis", asegura el portavoz de la AUGC. "Reconoce que ya el 16 de julio había reuniones de preocupación por el aumento de menores" y que "las obras del CATE —aunque se venían estudiando antes— no arrancaron hasta el 10 de agosto, once días después de la avalancha", pone como ejemplo.

La gestión de la crisis y las medidas que se adoptaron antes del asalto —en previsión del posible aumento de la llegada de inmigrantes por la famosa sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe las devoluciones en caliente de los que lleguen a nado desde el 8 de julio— están lejos de ser suficientes, por mucho que Marlaska presuma.

Esto nos lleva a hablar la dependencia de Marruecos que tiene España en lo que a la defensa de la frontera se refiere. Solo en julio, ha dicho el ministro, hubo cerca de cuatro mil intentos de cruce por vía marítima, contando entradas e interceptaciones. Y, según ha dicho, "las autoridades marroquíes gestionaron casi tres de cada cuatro". "Cuando la contención de una frontera española depende de lo que hace un tercer Estado, no hablamos de una frontera soberana", señala, "hablamos de una frontera prestada".