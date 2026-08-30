El PP exige al Gobierno actuar: "No vamos a aceptar que Ceuta se convierta en una Lampedusa española o un CETI"

El Partido Popular ha reclamado este domingo al Ejecutivo que actúe con urgencia para evitar que Ceuta se transforme en "una Lampedusa española o en un CETI permanente". Los populares instan a activar todas las herramientas diplomáticas necesarias para garantizar el retorno de los inmigrantes que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma a finales de julio, los cuales continúan allí un mes después.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha lanzado una dura advertencia durante sus declaraciones a los medios. "Lo que no estamos dispuestos a aceptar desde el Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española o en un CETI permanente. Eso no lo vamos a aceptar", ha sentenciado.

Al cumplirse exactamente un mes de la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, el dirigente ha denunciado que miles de estas personas permanecen en la ciudad autónoma "campando a sus anchas, generando inseguridad e insalubridad en las calles".

Asimismo, el PP ha exigido al Ejecutivo una solución apremiante, recordando que en las próximas semanas dará comienzo el curso escolar. En estas condiciones, han subrayado que "la normalidad y la seguridad no están garantizadas" en las vías públicas de la ciudad.

"Todos los que entraron irregularmente vuelvan"

"Exigimos que todos los que entraron irregularmente vuelvan. El Gobierno tiene que activar todas las vías diplomáticas o las que considere oportunas para que cuanto antes se restablezca la normalidad en España y en Ceuta", ha insistido el político andaluz.

Por otro lado, Bendodo ha censurado de nuevo que el Gobierno de Pedro Sánchez estuviera de vacaciones en el momento álgido de la crisis migratoria, cuando, según sus palabras, se presenció "la violencia con la que 70.000 inmigrantes irregulares atacaron nuestras fronteras y la soberanía nacional estaba en riesgo".

En cuanto a la comparecencia programada para el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno deberá dar explicaciones sobre la gestión de la crisis, desde el partido consideran que acude tarde y "arrastrando los pies".

En esta línea, Bendodo ha subrayado que el jefe del Ejecutivo debe aclarar de qué manera pudo producirse la entrada masiva de inmigrantes los pasados días 30 y 31 de julio y explicar si realmente se encuentra en condiciones de garantizar a los españoles que un episodio de estas características no se repetirá en el futuro.

Finalmente, el vicesecretario popular ha criticado la postura del PSOE de no asistir a las concentraciones convocadas para el próximo 2 de septiembre, unas movilizaciones en favor de la ciudad y respaldadas por el PP. Según ha asegurado, esta protesta "no es en contra de nadie, sino que es a favor de Ceuta y de exigir la vuelta a la normalidad cuanto antes".