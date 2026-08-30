La quinta columna toma Ceuta

Hay un cuento de hadas solidarias que conviene desmontar antes de que la verborrea naíf termine de sepultar el sentido común. Es el de que esas organizaciones no gubernamentales que hoy pululan por Ceuta constituyen actores neutrales y ajenos a cualquier interés geopolítico. No lo son. Quien haya seguido con algo de interés la trastienda civil de las guerras híbridas contemporáneas sabe que tales estructuras —financiadas por fundaciones opacas, por gobiernos extranjeros y por entramados que jamás rinden cuentas ante nadie— ya han sido empleadas antes como instrumento de desestabilización en las Primaveras Árabes y en las llamadas Revoluciones de Colores del este de Europa. Su papel en Ucrania, azuzando a fondo el ambiente prebélico años antes del estallido abierto del conflicto con la Federación Rusa, resulta bien conocido.

Y Ceuta no es una excepción a ese modus operandi habitual entre muchos servicios de inteligencia. Así, esa ayuda suya a los asaltantes marroquíes de la ciudad, en principio de apariencia humanitaria e inocua, sirve en más de un caso de disfraz perfecto para un intrusismo político que pretende como objetivo último decidir qué frontera se abre, qué ley se incumple y qué relato se impone a la población española a través, sobre todo, de las televisiones. Asistimos de facto a una privatización de funciones —control fronterizo, política migratoria, gestión del orden público— exclusivas e indelegables del Estado. Una ONG que controla flujos migratorios no es sociedad civil, es un poder político encubierto.

Pero la solución no solo pasa por investigar a fondo sus manejos turbios sino también por tomarles la palabra. Si insisten en llamarse no gubernamentales, hagamos que lo sean de verdad. Que cada contribuyente destine, si así lo desea, el porcentaje de su IRPF que hoy se reparte de forma opaca entre subvenciones discrecionales, directamente —y por nombre propio— a la organización de su elección. Que quien crea en Open Arms que financie a Open Arms; y quien no, que no financie a nadie. Transparencia real y financiación discrecional cero. Que la quinta columna deje, al menos, de operar con presupuesto del Estado al que combate.