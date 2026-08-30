Ridículo mundial: todo es respetable, menos España

Hay quienes no son conscientes de que sus palabras van a resonar en el tiempo por los siglos de los siglos. Como las pronuncian desde la aceleración que exige la justificación propagandística de lo que han diseñado como trola para salvar los muebles de la próxima media hora, no advierten que encierran un ridículo solemne e histórico que, en política, se sabe, es lo peor que puede hacerse.

Varios ministros, e incluso líderes de los partidos de la coalición de hecho que sigue sosteniendo a este Gobierno, han expuesto de diferentes modos que los españoles no estamos respetando a Marruecos. Personalicemos en el achicharrado Félix Bolaños, que recomendó en el Congreso de los Diputados no faltar el respeto a Marruecos al atribuirle sin pruebas hechos como la invasión más reciente de Ceuta. Como si algo así pudiera hacerse sin la bendición del Majzén.

Qué buena es la rima de las palabras del ministro con las afirmaciones de altos cargos del Gobierno marroquí que denuncian que es España la que falta al respeto a sus hijos y sus familias. Es rima consonante, total, definitiva. Pero, claro, en ese momento de sintonía aparece la potencia del ridículo cuando en la opinión española se hace patente la falta de respeto por la realidad que tiene ese Gobierno.

Esa falta de respeto por los hechos es la dimensión principal del ridículo político. Desde finales de julio hemos asistido a la apoteosis del ridículo institucional de un Gobierno que, un mes después, no sabe cuántos ni cuáles –si terroristas, si delincuentes, si otras cosas– invasores penetraron en territorio español, Ceuta, ni sabe en estos momentos ni cuántos ni cuáles siguen destrozando la ciudad.

El espectáculo de unos ministros afirmando y negando al mismo tiempo y en sus propias caras que nuestros servicios de inteligencia habían advertido de la magnitud y la importancia de la invasión –¿qué otra cosa es la violación de la integridad territorial de España?–, es algo más que ridículo: es patético y bochornoso, además de una antipatriótica manera de liquidar las tareas de inteligencia en el Estado español. ¿Para qué un CNI si no es ni N ni I?

Reparen en que se está pidiendo respeto por un país que lleva décadas hostigando a España, a pesar de la familiaridad con la Monarquía y de la extensión de la mala costumbre de olvidar lo inolvidable y ceder sin límites a cualquier pretensión alauita por descabellada que sea, por ejemplo que Ceuta, Melilla y otros territorios de soberanía española en África tengan raíces en un reino marroquí que no existía cuando ya eran españoles desde siglos atrás.

¡Qué gran acto de respeto fue la Marcha Verde promovida por el rey Hassan II bajo el amparo norteamericano para ocupar el Sáhara cuando España iniciaba el tránsito de una dictadura a la democracia! ¡Qué acto tan respetuoso fue aplazar y finalmente anular el compromiso suscrito en la ONU de convocar un referéndum de autodeterminación en ese territorio tutelado por España.

¡Qué respetuoso fue el Estado oscuro marroquí dirigido minuciosamente por su rey cuando apresaba a pesqueros españoles para quedarse con caladeros en aguas en discusión! ¡Qué respetuosas fueron sus fuerzas armadas cuando gendarmes e infantes de marina ocuparon el peñón español de Perejil izando la bandera marroquí en una provocación militar sin precedentes cercanos!

¡Qué respetuoso ha sido Marruecos desde 2005 promoviendo asaltos masivos a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla causando decenas de muertos o cerrando la aduana comercial de Melilla! ¡Qué respetuosa la forma de hacer mapas escolares y oficiales con parte de España incluida en su territorio y hacerlo con un presidente del Gobierno español presente, José Luis Rodríguez Zapatero, que calló infamemente!

¡Gran respeto mostró Marruecos hacia nuestra independencia nacional cuando mandó a 15.000 jóvenes a invadir Ceuta en 2021 por haberse permitido la cura en España de Brahim Ghali, el líder Polisario, consumada de forma vergonzosa y clandestina por miedo a las represalias que llegaron de todos modos!

¡Qué respetuosa fue la manera en que el Majzén decidió espiar los teléfonos del presidente del Gobierno y varios de sus ministros, al parecer con un éxito fácilmente reconocible! ¡Qué respetuosa es su manera de facilitar la entrada de drogas en España! ¡Qué respetuosísima ha sido la invasión consentida a finales de julio acorralando a una ciudad española, Ceuta, con una masa de personas superior a la población censada ceutí!

A pesar de todo, este Gobierno da las gracias todos los días a Marruecos por estar contribuyendo a la estabilidad nacional española, a la lucha contra la inmigración ilegal, a la lucha contra el tráfico de drogas, a la libertad de comercio entre Europa y África –sus tomates sí, que los nuestros no– o a su colaboración en la lucha contra el terrorismo, cuando aún no sabe qué papel tuvo en el atentado del 11-M, solo o en compañía de otros, y así sucesivamente.

El desprestigio de la nación española que ha logrado este Gobierno no tiene precedentes. Tanto daño en tan poco tiempo es singular, incluso extraño y parece obedecer a un plan trazado por quienes dicen respetarlo todo, menos a España. La verdad tiene un empuje hacia arriba, hacia la inteligencia de una nación, proporcional al sentido de la libertad de sus ciudadanos. Pongámonos a ello. Es la única forma de dejar de hacer el ridículo mundial que estamos haciendo con gravísimo riesgo de nuestra continuidad histórica.