Abascal exige activar el artículo 102 para juzgar a Sánchez por "traición" y le pide al PP los votos que le faltan

Santiago Abascal ha vuelto a reclamar este lunes al Congreso de los Diputados que active el artículo 102 de la Constitución para que Pedro Sánchez pueda ser juzgado por un delito de "traición", en el marco de la crisis provocada por la invasión de Ceuta. El líder de Vox ha acusado al presidente del Gobierno de actuar "al servicio de Marruecos" y ha pedido al PP que respalde su iniciativa, ya que, según indica el texto constitucional, hace falta el voto de una cuarta parte de los diputados, 75, cuando Vox en estos momentos tiene solo 33.

Tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox celebrada en San Lorenzo de El Escorial, Abascal ha insistido en que la llegada a Ceuta de más de 100.000 personas, según las cifras manejadas por su formación, no puede considerarse simplemente una crisis migratoria. En su opinión, se trata de una "guerra híbrida perpetrada por Marruecos contra España" cuyo objetivo es "cuestionar nuestra integridad territorial, atacar nuestra soberanía y reivindicar las ciudades españolísimas de Ceuta y de Melilla".

En este contexto, Vox volverá a pedir al Congreso que ponga en marcha el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución, que establece un régimen específico para exigir responsabilidad criminal al presidente del Gobierno y a los demás miembros del Ejecutivo. Abascal reclama que Sánchez pueda ser juzgado por "traición" y ha emplazado directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a apoyar la iniciativa.

El dirigente de Vox ha reclamado además a Feijóo que rompa en Ceuta los acuerdos del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, "con los islamistas y con los restos del Partido Socialista", así como los acuerdos del PP con el PSOE en Bruselas.

Abascal ha elevado el tono de sus críticas contra Sánchez después de que el presidente descartase este lunes que Marruecos estuviera detrás de la crisis de Ceuta. Para el líder de Vox, la posición del Gobierno resulta incomprensible después de lo ocurrido en la frontera y demuestra que el jefe del Ejecutivo "actúa al servicio de Marruecos".

"Hoy Pedro Sánchez se ha convertido en un lacayo de Marruecos", ha sentenciado Abascal, que ha reprochado al presidente que no haya realizado "ni una sola crítica al régimen de Marruecos" ni al rey Mohamed VI y que, en cambio, haya reivindicado la alianza con el país vecino.

Vox ha anunciado también que continuará sus acciones políticas y jurídicas contra las ONG, cargos públicos, gobernantes y ministros a los que considera "cómplices" de lo sucedido. Asimismo, exigirá la suspensión del Tratado de Amistad entre España y Marruecos y seguirá reclamando que se suspenda el acuerdo preferencial de la Unión Europea con el país vecino. "No puede ser nuestro amigo quien nos invade y quien reclama parte de nuestro territorio histórico", ha defendido Abascal.

El presidente de Vox ha advertido de que el próximo curso político será "absolutamente histórico" y "decisivo", porque considera que España está "en peligro" y su seguridad nacional "en riesgo". También ha acusado a Sánchez de estar dispuesto a utilizar "lo legal o lo ilegal" para intentar "destruir a la oposición política" y alterar los resultados de las próximas elecciones mediante una modificación del censo electoral.

Los pactos con el PP "no están en riesgo"

Abascal ha querido marcar distancias, sin embargo, entre su ofensiva nacional contra el Gobierno y los acuerdos que Vox mantiene con el PP en las comunidades autónomas en las que ambas formaciones gobiernan conjuntamente.

Según ha asegurado, estos pactos son "satisfactorios" tanto en su firma como en su ejecución, aunque están "muy lejos" de lo que Vox querría conseguir. "Esos acuerdos no están en riesgo en estos momentos, pero estaremos muy vigilantes para que se cumplan", ha afirmado.

El líder de Vox ha recordado que su partido abandona los gobiernos cuando considera que un socio "nos engaña, nos miente o nos estafa", aunque ha precisado que esa posibilidad "no está encima de la mesa en este instante".