Cayetana retrata a Sánchez por su ataque al Rey: "No le perdona su coraje en Paiporta"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de tener "un grave problema con el Rey" y de querer convertir las elecciones generales en un plebiscito para que los españoles elijan entre monarquía y república. Sus críticas llegan después de que el presidente haya arremetido contra Felipe VI por su ausencia de Ceuta y Melilla y haya asegurado, erróneamente, que lleva "más de 20 años" reinando.

"Sánchez tiene un grave problema con el Rey. Y cada día lo disimula peor", ha escrito Álvarez de Toledo en su cuenta de X. A juicio de la diputada popular, se trata de un problema "personal", porque el presidente "no le perdona su coraje en Paiporta", pero también, y sobre todo, "institucional".

Sánchez ha criticado hasta en dos ocasiones al rey Felipe VI por no haber visitado Ceuta y Melilla ni una vez en sus "20 años" de reinado. Una afirmación que no se corresponde con la realidad: el actual Rey fue proclamado el 19 de junio de 2014 y lleva algo más de doce años en el trono. En cualquier caso, el presidente ha señalado que hay "argumentos y razones" de sobra para que Felipe VI visite la ciudad autónoma: "Cuando se den las condiciones", ha añadido a continuación.

Sánchez tiene un grave problema con el Rey. Y cada día lo disimula peor. Es un problema personal: no le perdona su coraje en Paiporta. Pero, sobre todo, es un problema institucional: el Rey encarna y garantiza el orden constitucional que pone límites a los delirios autoritarios… pic.twitter.com/wCjb94gA2X — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) August 31, 2026

"El Rey encarna y garantiza el orden constitucional que pone límites a los delirios autoritarios de Sánchez", sostiene Álvarez de Toledo, que también puntualiza: "Hoy (Sánchez) ha mentido descaradamente sobre los años que Felipe VI lleva en el trono. No son 20. Son 12".

Más allá del error cronológico de Sánchez, la diputada también advierte de que el presidente pretende llevar el enfrentamiento con la Corona al terreno electoral. "Mañana hará lo que algunos llevamos años advirtiendo: convertir las elecciones generales en un plebiscito para que los españoles no elijamos Gobierno, sino régimen", afirma.

Álvarez de Toledo sostiene que Sánchez presentaría entonces dos alternativas enfrentadas. Por un lado, "la Monarquía parlamentaria del 78, que presentará como caduca y contaminada por la "ola reaccionaria": jueces, medios, empresarios y todo aquel que se resista a su poder", señala.

En el otro lado estaría "su impostura: una República plurinacional y "progresista", de derechos infinitos y derechas residuales", explica. "Con Sánchez, la disyuntiva ya no es izquierda o derecha. Es democracia o autocracia. Constitución o caos", concluye.

Las palabras de Álvarez de Toledo se producen en un momento en el que parece que se ha abierto la veda para que el Gobierno critique directamente a la Corona. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente cargó recientemente contra Felipe VI por una fotografía con el periodista Javier Negre y llegó a considerar que la Casa Real había cruzado "una línea roja". Puente aseguró además que, en su "concepto" de España y democracia, el jefe del Estado "no tocaría a Javier Negre ni con un palo" y reivindicó su "alma republicana".