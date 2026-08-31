Ceuta deja al PSOE en mínimos y con sólo un centenar de diputados, mientras PP y Vox suben a la vez

Aunque las primeras encuestas solo unos días después de la invasión parecían indicar lo contrario, nuevos sondeos señalan que la invasión de Ceuta y, probablemente, la inacción del Gobierno y las semanas de vacaciones de Sánchez mientras la situación se deterioraba en la Ciudad Autónoma empiezan a hacer mella en el voto socialista.

Es la conclusión a la que llega la encuesta de Sigma Dos que publica este lunes El Mundo, según la cual los socialistas habrían perdido siete décimas desde julio para situarse en el 25,4% de intención de voto, el mínimo de los de Sánchez en toda la legislatura. El PSOE se quedaría con un grupo parlamentario de solo 101 diputados.

Además, la caída de los socialistas no se compensa con subidas de los otros partidos del bloque de izquierda, al contrario: Sumar cae todavía más, pues se deja ocho décimas hasta quedarse en el 6,6% y Podemos también baja dos décimas y no pasaría de un pírrico 2,8%. La coalición que creara Yolanda Díaz solo tendría 10 diputados y los de Irene Montero no lograrían más que un único escaño.

El panorama de la izquierda no es mejor en el sondeo de Demoscopia y Servicios que publica OK Diario, ya que el PSOE tendría exactamente el mismo porcentaje de voto que pronostica Sigma Dos: un 25,4%. En este caso, la anterior encuesta de esta empresa demoscópica es de febrero, lo que hace menos interesante la comparación, pero aquí también coincide con el otro sondeo: entonces estaba en el 26,1%. El dato más llamativo es que los de Pedro Sánchez no pasarían de 100 escaños.

Por su parte, Sumar cae al 6,3%, una décima menos que en febrero y Podemos gana una décima, pero no pasaría del 3,6%. Entre ambos partidos tendrían los mismos 11 diputados que les otorga Sigma Dos, pero con una distribución diferente: 8 para la coalición de Díaz y 3 para el partido de Montero y Belarra.

La derecha, por encima de 200 escaños

Por el contrario, las cosas le van bien a la derecha, ya que suben al mismo tiempo el PP y Vox. Según Sigma Dos, los populares ganan tres décimas desde julio y estarían en el 33,1%, un porcentaje con el que llegarían a los 143 diputados. Por su parte, Vox sube un poco más, seis décimas, para llegar al 17,9%. Los de Abascal tendrían 61 escaños.

En el caso del sondeo de Demoscopia y Servicios, el PP gana 1,2 puntos para llegar al 34,3% y se haría con 145 diputados. Por su parte, Vox cae, pero hay que tener en cuenta que la comparación es respecto a febrero, cuando el partido estaba en máximos: entonces tenía el 19,1% y ahora estaría en el 18,1%, un porcentaje que le daría 63 escaños. Teniendo en cuenta que la media de sondeos de julio dejaba a Vox el 17,6%, todo parece indicar que ahora están subiendo.

Como se puede ver, en ambos casos la hipotética coalición de gobierno entre ambos partidos tendría una mayoría más que absoluta: 204 y 208 diputados, respectivamente, muy cerca de los 210 que son dos tercios del Congreso, una mayoría cualificada que tendría una incidencia notable en la próxima legislatura.

La encuesta de Sigma Dos ha contado con más de 2.700 entrevistas y su trabajo de campo se realizó del 20 al 26 de agosto, mientras que la de Demoscopia y servicios se ha realizado los días 26 y 27 de este mes y ha tenido 1.500 entrevistas.