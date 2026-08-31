El Gobierno pretende abrir un centro de inmigrantes en un barrio militar de Ceuta: "No pinta bien"

La antigua fábrica de harinas de Ceuta, más de 8.000 metros cuadrados que gestiona el Ministerio de Defensa tras años en desuso, es uno de los espacios que el Gobierno quiere habilitar como campamento provisional de acogida de inmigrantes para —supuestamente— retirar a los irregulares que entraron masivamente en la ciudad el pasado 30 de julio de las calles y las playas de la ciudad y tenerlos más controlados.

Lo cierto es que los instalados en Loma Colmenar y Loma Margarita no han evitado que los asaltantes sigan deambulando por las calles y protagonizando incidentes de todo tipo, incluyendo tres emboscadas —dos de ellas a pedradas y la última con un cóctel molotov que afortunadamente no explotó— contra efectivos del Ejército, que parece haberse convertido en objetivo prioritario de los invasores violentos.

Algo a tener en cuenta debido a que el nuevo asentamiento de ilegales estaría ubicado en el corazón del barrio de Otero, donde residen decenas de militares con sus familias y se ubica el acuartelamiento de la Unidad Logística número 23. Según nos explica José Vicente Maleno, delegado de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) en Ceuta, esto permitiría a los invasores tener un "fácil acceso a las viviendas de los compañeros".

"Sus balcones son muy accesibles desde el recinto de la antigua fábrica de harinas", explica el militar en declaraciones a Libertad Digital. "Arriba y abajo hay viviendas militares, 200 aproximadamente, y a un lado colinda con el Colegio de San Daniel, en el que se imparte Educación Infantil, Primaria y Secundaria", añade Maleno. De ahí que asociaciones vecinales hayan convocado una concentración en forma de protesta a las 20:30 horas de este lunes.

El antecedente de 2021

"La situación no pinta bien", afirma el delegado de AUME. Él lleva 14 años en la ciudad autónoma, donde vive con su mujer y sus dos hijas y ha presenciado incidentes similares, pero ahora habla desde la desesperanza. "Vine de Madrid y estaba encantado con Ceuta. Pero viví la crisis de 2021 y veo que no ha servido para nada", afirma en referencia a la entrada de más de 10.000 personas entre el 17 y el 19 de mayo de aquel año.

Lejos quedan ahora esas cifras. Maleno, como muchos, es de los que cree que la situación sería otra si se hubieran tomado las medidas adecuadas. Fundamentalmente la ampliación de la frontera. "Tenían que haberse alargado los espigones para que no puedan sobrepasarse a nado" y haberse implantado dispositivos "para la detección de movimiento de personas". "No se ha hecho nada", sentencia.