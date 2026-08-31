El PP pide "proteger" a la Corona y defiende que Feijóo "acompañaría al Rey a visitar Ceuta"

El Partido Popular ha reaccionado con dureza a las declaraciones de Pedro Sánchez en la cadena SER, donde ha reaparecido un mes después de la crisis de Ceuta para defender sus vacaciones, su gestión de lo ocurrido y para atacar a la derecha y el Rey. "Tenemos que proteger, defender y evitar que las instituciones sean manoseadas políticamente, incluida la Corona y el Rey", ha dicho el portavoz del partido, Borja Sémper.

"Alberto Núñez Feijóo acudiría con su majestad el Rey a visitar Ceuta", añadía Sémper al ser preguntado por los medios en una rueda de prensa. El portavoz del PP ha acusado al presidente del Gobierno de "conspiranoico" por culpar a los bulos, la derecha o las redes sociales del ataque a Ceuta, hablando incluso de señales "preocupantes" sobre Sánchez. "Le ha faltado culpar a Franco", remataba.

El PP hace hincapié en la contradicción que supone que el jefe del Ejecutivo diga que "están investigando lo ocurrido" y señale al mismo tiempo a la "internacional derechista" de "Israel, Rusia, Elon Musk o las fake news". "Sería para partirse de risa si no fuera algo serio", añadía Sémper, criticando que el Gobierno centre todos sus esfuerzos en exculpar a Marruecos.

"¿Alguien cree que 80.000 personas han recorrido parte de Marruecos y el Gobierno de Marruecos no lo sabía?", se ha preguntado de forma retórica Sémper, al ser interpelado por los medios sobre el papel de Rabat en lo ocurrido. En opinión del PP, lo dicho por el presidente en la cadena SER es un anticipo de lo que afirmará el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, donde comparece por Ceuta.

Las protestas del Día de Ceuta

Sémper ha aprovechado su intervención para invitar a los cargos socialistas a saltarse la orden dada por el PSOE de no acudir a las protestas convocadas el próximo miércoles, 2 de septiembre, frente a los Ayuntamientos de toda España. Alberto Núñez Feijóo encabezará la de Madrid, junto a varios dirigentes del partido.

"¿Qué le pasa a la izquierda de este país? ¿Por qué se llama a no participar en estas convocatorias de apoyo a miles de compatriotas que lo están pasando mal?", se ha preguntado Sémper, reprochando a la izquierda española su "falta de empatía". El Gobierno acusa a PP y Vox de "alentar el odio" con estas concentraciones.