El PP pone el foco en el inicio del curso escolar en Ceuta y exige la comparecencia de la ministra de Educación

El Partido Popular alerta sobre las condiciones en las que los ceutíes deben afrontar el nuevo inicio del curso escolar. Los menores deben empezar las clases el próximo 7 de septiembre sin garantías, y escoltados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El grupo de Ester Muñoz ha registrado en el Congreso una petición para que la ministra de Educación, Milagros Tolón, comparezca y dé explicaciones, según ha podido saber en primicia Libertad Digital.

Tolón es una de las ministras ausentes durante toda esta crisis, y ni siquiera ha solicitado acudir al Parlamento para dar cuenta de las condiciones en las que arrancarán las clases la próxima semana. Siete ministros comparecieron la semana pasada y otros dos lo harán este lunes. Nueve en total antes de que lo haga el próximo jueves el presidente, Pedro Sánchez. Ninguno será Tolón, de ahí que el PP haya reclamado que la ministra acuda a la Comisión de Educación.

La consejera de Educación de Ceuta, Pilar Orozco, denunciaba el pasado viernes en Es la Mañana de Federico, de esRadio, que "siguen a la espera de recibir instrucciones", ya que no han recibido ninguna información del Ministerio. "No he podido todavía tener una reunión con el secretario de Estado de Educación y no tenemos siquiera el plan que han anunciado", criticaba, cuando apenas falta una semana para que arranque el curso.

"Tenemos muchas dudas sobre cómo se va a ejecutar ese plan, qué medios vamos a tener, sólo nos han dicho que habrá vigilancia de los menores por parte del Ministerio", decía. Orozco explicaba que han transmitido formalmente al Ministerio la necesidad de disponer de algún tipo de información sobre el regreso a las aulas, y "no hemos podido todavía hablar con la ministra".

La falta de seguridad y las condiciones de los centros

La Consejería sigue a la espera cuando muchos profesores ya se incorporan a sus puestos de trabajo a partir de este martes 1 de septiembre. Más de 10.000 inmigrantes permanecen todavía en Ceuta, sin horizonte todavía sobre cuándo abandonarán la ciudad, ya sea por medio de devoluciones a Marruecos o traslados a la Península.

El temor de las familias a que sus hijos puedan empezar las clases con seguridad y en condiciones ha llevado a que muchas se planteen llevarles en los primeros días. El asalto de las instalaciones escolares por parte de varios inmigrantes también dificulta el regreso en condiciones aceptables.

Pese a la limpieza que se ha llevado a cabo de varios centros en las últimas semanas, el asalto intermitente de los edificios hace que algunos carezcan de garantías para arrancar las clases en apenas unos días. "Esta situación es insostenible", denunciaba la consejera de Educación ceutí, que apela al Gobierno central para resolver la situación de manera urgente.