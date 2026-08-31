El vicesecretario de Economía del Partido Popular y diputado por Ceuta en dos legislaturas, Juan Bravo, ha cargado contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez por la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma y ha acusado al Ejecutivo de no estar actuando para resolver una situación que, a su juicio, se ha agravado durante el último mes.

En una entrevista en La noche de Cuesta, Bravo se ha referido a las declaraciones realizadas por Sánchez en una entrevista en la cadena SER y ha cuestionado que el presidente no asuma ninguna responsabilidad por la situación de Ceuta. "¿Alguna vez va a tener la culpa Sánchez de algo? Puede tener la culpa todo el mundo menos él", ha afirmado.

El dirigente popular ha recordado además la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta en 2021 y ha criticado la política del Gobierno con Marruecos. "¿Cuándo había pasado que en Ceuta entrasen 80.000 o 15.000 personas, como pasó en el año 2021? Nunca", ha señalado, antes de añadir: "¿Cuándo hemos estado más de rodillas ante Marruecos si no ha sido con Sánchez?".

"No le dejan ir al Rey y dicen que no quiere"

Uno de los principales reproches de Bravo se ha dirigido a las explicaciones ofrecidas por el Gobierno sobre la ausencia del Rey de Ceuta durante la actual crisis. Según ha relatado, Felipe VI trasladó al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, su voluntad de visitar Ceuta, pero posteriormente miembros del Ejecutivo ofrecieron versiones diferentes sobre los motivos por los que no se produjo ese viaje.

"Vemos cómo salió un ministro diciendo, o una ministra, que si no iba es porque no quería. Y al día siguiente salió otro diciendo que no podía ir si no era con la autorización del Gobierno", ha explicado.

Bravo considera "sorprendente" que el Ejecutivo intente presentar la ausencia del Rey como una decisión del monarca cuando, según ha recordado, los actos del jefe del Estado están reflejados por el Gobierno.

También ha cuestionado que Sánchez considere que visitó Ceuta durante la actual crisis. "Cuando vino con la invasión de la gente que ha llegado a Ceuta y estuvo una hora y 50 minutos. Para él eso es visitar Ceuta", ha ironizado.

En este sentido, ha añadido: "Cuando una ciudad española ha sido invadida con más de 85.000 personas, el estar una hora y 50 minutos para irte de vacaciones y poner tu playlist, ¿de verdad eso lo considera una visita?".

"No hay nadie al frente"

El diputado popular también ha criticado la actuación del Gobierno durante el último mes y ha asegurado que la situación en la ciudad autónoma se está complicando.

Bravo, que ha asegurado haber acudido a Ceuta por cuarta vez desde el inicio de la crisis, ha afirmado que "como el Gobierno no actúa", se está produciendo "cierto levantamiento de las personas que han llegado" contra la Policía, la Guardia Civil y los militares.

A su juicio, la actuación del Ejecutivo no está solucionando los problemas de la ciudad. "Esa es la gestión, es que no hay nadie al frente. Este avión, este portaaviones que es España, no tiene nadie al frente. Nadie gestiona nada", ha sentenciado.

Bravo ha reprochado además al Gobierno que se dedique a la confrontación política en lugar de buscar soluciones. "Se dedican a insultar, a criticar, a meterse con unos con otros, con la derecha, con la izquierda, con la extrema, con la no extrema, con el Rey, con el presidente de la ciudad autónoma, con el que sea", ha afirmado.

"Sánchez quiere que esto se olvide"

El dirigente del PP ha defendido también las manifestaciones convocadas en apoyo de Ceuta y ha rechazado que deban interpretarse como una movilización partidista.

"Estas manifestaciones son de apoyo a Ceuta. Ellos las quieren politizar, confrontar", ha señalado Bravo, que ha insistido en que se trata de respaldar "a una ciudad española que ha sufrido".

En este sentido, ha recordado unas palabras del propio Sánchez sobre la crisis de Ceuta: "Una ciudad española que ha sufrido, en palabras del presidente Sánchez, han violado la integridad territorial de España. Eso son palabras de Sánchez, no del Partido Popular".

Para Bravo, el principal riesgo ahora es que la crisis deje de ocupar espacio en la opinión pública. "Sánchez quiere, en su relato, que esto se olvide", ha asegurado.

Por ello, ha pedido mantener la atención sobre la situación de la ciudad autónoma: "Mientras en Ceuta no esté solucionado el problema, no dejemos de hablar de Ceuta".

El vicesecretario de Economía del PP ha reivindicado además que la defensa de Ceuta debe quedar al margen de las diferencias partidistas. "Aquí no hablamos de derecha ni izquierda. Es defender España, defender una ciudad española, una ciudad europea, una frontera de Ceuta, de España y Europa", ha concluido.