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Pablo Planas

A Sánchez solo le ha faltado pedirnos un cigarro

Que Sánchez haya aprovechado su primera comparecencia sobre Ceuta para arremeter contra el jefe del Estado significa que nuestro presidente no está con los ceutíes ni con el resto de los españoles.

Que Sánchez haya aprovechado su primera comparecencia sobre Ceuta para arremeter contra el jefe del Estado significa que nuestro presidente no está con los ceutíes ni con el resto de los españoles.
31/08/2026.- Pedro Sánchez, en una entrevista radiofónica en la Cadena SER. | EFE

Pedro Sánchez se cree muy desconcertante porque un día se pone gafas —qué habrá sido de aquellas antiparras— y al otro luce chaleco y americana sin corbata, a lo "Peaky Blinders" en pleno verano mesetario. Por no hablar del abuso de los palabros "securitaria" y "securitario", jerga cutre de "inteligencia" a la altura del personaje. Y los "veinte años" que son doce de mandato del Rey sin pisar Ceuta. Ahí ha estado cumbre nuestro Pedro. Tan sumiso con Mohamed y tan chulo con Felipe VI. No es traición porque eso le ha quedado corto a Pedro Sánchez desde que no se le puso al teléfono a Juan Jesús Vivas, el presidente-alcalde de la "ciudad autónoma".

Que Sánchez haya aprovechado su primera comparecencia sobre Ceuta para arremeter de manera tan burda y pública contra el jefe del Estado significa que nuestro presidente del Gobierno no está con los ceutíes ni con el resto de los españoles. Está a otra cosa y su intervención obedece a otra lógica: la marroquí. Es así de claro. Porque, según Sánchez, no hay pruebas de lo que ha visto todo el mundo, la pasividad/complicidad de la policía marroquí con la invasión. Y porque todo es culpa de una conspiración judeo-rusa, sin duda inspirada en la judeo-masónica. "Marruecos, gran aliado y fiel socio en frontera muy compleja, amigo", ha resumido Sánchez. Sólo le ha faltado pedirnos un cigarro.

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La entrevista de Sánchez en la SER ha tenido otra variante sustantiva y muy "securitaria" porque ha permitido visualizar lo que es un "efecto llamada" en vivo y en directo, valga la redundancia. Estaba Sánchez diciendo que España va a dar cobijo a todos los "migrantes" y mencionando expresamente algunos emplazamientos cuando la turba específicamente marroquí que campa a sus anchas en Ceuta ha provocado estampidas a las puertas de uno de ellos. Los agentes de la Policía Nacional se han visto obligados a disparar al aire para dispersar a los pacíficos seres de luz que se disputaban un lugar en la cola para acceder al paraíso sanchista.

El momento en el que Sánchez se ha mostrado más firme, seguro y contundente ha sido cuando ha defendido su "derecho al descanso" tras haberse tirado un mes a la bartola. Lo ha dicho de una manera que no tenía nada que ver con la forma con la que hablaba de Ceuta y los ceutíes. Son las cinco y no he comido, si quieren ayuda que la pidan, yo estoy bien y ahora su derecho al descanso. Ochenta mil ceutíes abandonados, arruinados y en riesgo físico y Sánchez enarbolando sus derechos. El galgo de Paiporta cascando contra el Rey y postrado ante Mohamed. Qué desagradable espectáculo pornográfico y psicopático.

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