A Sánchez solo le ha faltado pedirnos un cigarro

Pedro Sánchez se cree muy desconcertante porque un día se pone gafas —qué habrá sido de aquellas antiparras— y al otro luce chaleco y americana sin corbata, a lo "Peaky Blinders" en pleno verano mesetario. Por no hablar del abuso de los palabros "securitaria" y "securitario", jerga cutre de "inteligencia" a la altura del personaje. Y los "veinte años" que son doce de mandato del Rey sin pisar Ceuta. Ahí ha estado cumbre nuestro Pedro. Tan sumiso con Mohamed y tan chulo con Felipe VI. No es traición porque eso le ha quedado corto a Pedro Sánchez desde que no se le puso al teléfono a Juan Jesús Vivas, el presidente-alcalde de la "ciudad autónoma".

Que Sánchez haya aprovechado su primera comparecencia sobre Ceuta para arremeter de manera tan burda y pública contra el jefe del Estado significa que nuestro presidente del Gobierno no está con los ceutíes ni con el resto de los españoles. Está a otra cosa y su intervención obedece a otra lógica: la marroquí. Es así de claro. Porque, según Sánchez, no hay pruebas de lo que ha visto todo el mundo, la pasividad/complicidad de la policía marroquí con la invasión. Y porque todo es culpa de una conspiración judeo-rusa, sin duda inspirada en la judeo-masónica. "Marruecos, gran aliado y fiel socio en frontera muy compleja, amigo", ha resumido Sánchez. Sólo le ha faltado pedirnos un cigarro.

La entrevista de Sánchez en la SER ha tenido otra variante sustantiva y muy "securitaria" porque ha permitido visualizar lo que es un "efecto llamada" en vivo y en directo, valga la redundancia. Estaba Sánchez diciendo que España va a dar cobijo a todos los "migrantes" y mencionando expresamente algunos emplazamientos cuando la turba específicamente marroquí que campa a sus anchas en Ceuta ha provocado estampidas a las puertas de uno de ellos. Los agentes de la Policía Nacional se han visto obligados a disparar al aire para dispersar a los pacíficos seres de luz que se disputaban un lugar en la cola para acceder al paraíso sanchista.

El momento en el que Sánchez se ha mostrado más firme, seguro y contundente ha sido cuando ha defendido su "derecho al descanso" tras haberse tirado un mes a la bartola. Lo ha dicho de una manera que no tenía nada que ver con la forma con la que hablaba de Ceuta y los ceutíes. Son las cinco y no he comido, si quieren ayuda que la pidan, yo estoy bien y ahora su derecho al descanso. Ochenta mil ceutíes abandonados, arruinados y en riesgo físico y Sánchez enarbolando sus derechos. El galgo de Paiporta cascando contra el Rey y postrado ante Mohamed. Qué desagradable espectáculo pornográfico y psicopático.