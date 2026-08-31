Sira Rego calla sobre los menores ceutíes y acusa exaltada al "fascismo" de "criminalizar la infancia"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha centrado su intervención inicial en el Congreso en defender a los menores inmigrantes llegados a Ceuta, asegurando que "no son invasores". "Son sujetos de derecho y los que han llegado a Ceuta, además, víctimas", ha comenzado diciendo para advertir de que "no iba a admitir debates sobre esto".

"No voy a aceptar que la infancia sea criminalizada y convertir esta Comisión en una cámara de resonancia del racismo", ha dicho, volcándose con ellos y obviando la situación que también padecen los menores ceutíes que no pueden salir de casa por falta de seguridad, se han quedado sin instalaciones en la calle para poder jugar y no saben en qué condiciones van a iniciar el curso escolar.

"El racismo no es una posición política más y el fascismo, tampoco", ha dicho elevando de forma considerable la voz, muy enfadada, en clara alusión a PP y Vox por rechazar el reparto de menores entre Comunidades Autónomas. Una distribución que ha defendido asegurando que la ley así lo permite y "es imprescindible para destensionar la situación de Ceuta y garantizar sus intereses".

Rego no se ha negado a la reagrupación familiar de los menores "si es segura", pero ha defendido que "mientras esos trámites se resuelven, estos niños no pueden quedar desamparados". "Los niños, para la tramitación de su situación en nuestro país, necesitan tiempo y se tiene que desarrollar con garantías", ha añadido.

La izquierda y Marruecos

La ministra, perteneciente al partido IU, integrado en Sumar, ha evitado la confrontación con Marruecos, pero sí ha lanzado un reproche al país vecino: su silencio ante los 600 expedientes de menores que el Gobierno les remitió antes de la invasión. "Antes del 30 de julio España ya había enviado a Marruecos 600 expedientes para verificar la situación de estos menores y, ¿saben cuál ha sido la respuesta? El silencio; seguimos esperando", ha dicho.

Es la única ministra, junto a la socialista Margarita Robles, que se ha salido ligeramente del guion impuesto por Moncloa al respecto, ya que todos los ministros han elogiado la "colaboración" de Rabat y han descartado su participación en lo ocurrido. Todo ello al tiempo que ha reivindicado la españolidad de Ceuta y Melilla.

El presidente, Pedro Sánchez, incluso ha avisado este lunes, en una entrevista en la cadena SER, de que la falta de colaboración con el país alauita haría que la situación se agravase, después de descartar que Marruecos esté detrás de la invasión, entrando así en una flagrante contradicción.