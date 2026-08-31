Vivas no ha recibido la llamada de Sánchez desde el inicio de la crisis en Ceuta hace un mes

"Ha sido un golpe muy duro y por tanto estoy doblemente preocupado, preocupado por saber cuándo se va a solucionar, y preocupado también por las consecuencias que va a tener. Preocupado porque quedan muchas incógnitas acerca de por qué pasó, cómo pasó y qué se debió hacer y no se hizo para evitar que pasara. Todo esto hace que esté muy, muy preocupado". Así es como se siente el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, un mes después de que una avalancha de inmigrantes invadiera la ciudad autónoma desde Marruecos. Un tiempo en el que, ha asegurado durante una entrevista a El Faro TV, no ha recibido una sola llamada del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

◼️ ENTREVISTA A JUAN VIVAS | El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha vuelto a llamar a Vivas tras su visita el 31 de julio. ¿Qué queda del "mi querido presidente"?#Ceuta #FronteraSur #Inmigración #Marruecos pic.twitter.com/nskXqhons0 — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) August 30, 2026

Algo incomprensible a la vista de que "no solamente ha sido el golpe más duro que ha recibido Ceuta en su historia reciente", ha explicado Vivas, "sino también creo que ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido el conjunto de España durante los últimos 50 años". "Se habla de crisis migratoria, pero en realidad lo que aquí ha ocurrido ha sido una vulneración de la integridad territorial de España, que entra dentro del ámbito de lo que contempla y considera la Seguridad Nacional", ha añadido. "Sinceramente, no me explico la inacción y no me explico que esta situación se haya llevado de manera tan nefasta y caótica por parte del Gobierno de la Nación", ha reconocido, "especialmente teniendo en cuenta que ya habíamos tenido un precedente de menos dimensión, de mucha menos dimensión, pero un precedente en mayo de 2021".

"¿Dónde estaba ese plan? Y si el plan existía, ¿por qué no se aplicó?", se pregunta el presidente ceutí. Según asegura, él avisó y pidió al Gobierno que actuara días antes del gran asalto. Estaba aumentando el flujo de personas que llegaban a las costas de la ciudad autónoma desde Marruecos y quiso adelantarse. "Yo, en base a esas informaciones que estaba teniendo (…) decía: oiga, que aquí está pasando algo muy gordo", ha relatado. "Una semana antes de la avalancha teníamos 180 menores acogidos y el día antes de la avalancha ya teníamos 800. En la última semana, entraron 1.500 personas. Entonces yo llamé y pregunté: ¿Se puede decretar el estado de alarma? ¿Se puede nombrar un mando único?".

"Las respuestas eran: 'Estáis exagerando, esto es lo de todos los veranos, aquí no hay nada'", ha asegurado. Restaron importancia a su inquietud y no se tomó ninguna medida adicional, como el hecho de que "todavía no tenemos activado de verdad un mecanismo extraordinario para la devolución de las personas que entraron". Vivas tampoco ha recibido la llamada de Pedro Sánchez para interesarse personalmente por la evolución de la crisis y dar su apoyo al jefe del Ejecutivo ceutí. "Hablo con él a través de las reuniones que se celebran del Consejo de Seguridad Nacional", ha afirmado durante la entrevista. "¿Después del 31 de julio, no le ha llamado el presidente del Gobierno?", le ha insistido su interlocutora. "No", ha respondido.

"Estamos en una olla a presión"

"Lo más urgente que hay en estos momentos es volver a la normalidad", ha aseverado Vivas. Y, para eso, es necesario "que sepamos el número de personas que hay (las que se han quedado tras la avalancha), que sepamos quiénes son y que nos pongamos a trabajar de manera intensa, decidida, con un horizonte temporal definido, con los medios adecuados, para que estas personas vuelvan a Marruecos".

"A partir de ahí yo creo que la ciudad respirará, a partir de ahí la ciudad volverá a la normalidad, le quedará el trauma de haber sufrido una invasión, le quedará el trauma de haber comprobado cómo no se reaccionó de manera rápida, enérgica y decidida, pero se habrán creado las condiciones para decir a partir de ahora vamos a salir adelante", ha explicado el presidente ceutí.

Hay que resolver, ha insistido, el "daño terrible" a la economía y también fortalecer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Como les digo, estamos en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar desde el ámbito de la seguridad ciudadana o desde el ámbito del orden público", ha advertido.

"Tiene que haber un antes y un después"

Cuando se recupere por fin la normalidad, "tiene que haber un antes y un después". "Tenemos que replantearnos cosas esenciales", ha insistido. "Si alguien dudaba que el modelo económico de Ceuta tiene que estar centrado en la idea de más España y más Europa, creo que ya no hay ninguna duda. Si alguien dudaba de que la frontera no puede estar en manos de Marruecos, yo creo que no hay ninguna duda. Si alguien dudaba de que las relaciones con Marruecos tienen que ser de buena vecindad, nadie lo niega".

Pero, eso sí, "basadas en el respeto y la reciprocidad". "No hay respeto si vulneran la integridad territorial y la integridad de la frontera, creo que eso ya no hay ninguna duda", ha afirmado. "Si alguien dudaba de que el Estado en Ceuta tiene que tener una presencia vigorosa en las áreas de defensa, de seguridad, de justicia, de educación, de sanidad, creo que no hay ninguna duda. Si alguien dudaba de que ese nuevo modelo económico centrado en las ideas de más España (…) Si alguien dudaba de que tenemos que seguir intensificando el respeto, el aprecio y la comprensión por nuestra realidad multicultural y por la convivencia, por la unidad de los ceutíes en la defensa de la españolidad, creo que ya no hay ninguna duda".