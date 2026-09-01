La terrorífica vuelta al trabajo en los colegios de Ceuta: rodeados de ilegales y un único vigilante en la puerta

Sin más medida que la de un vigilante de seguridad privada en la puerta. Así es como ha comenzado el curso este martes para los cientos de docentes que trabajan en centros escolares que dependen del Ministerio de Educación en Ceuta, pese a que el secretario de Estado del ramo, Abelardo de la Rosa, aseguró el pasado 26 de agosto que todo estaría "preparado" para que tanto el profesorado como los equipos directivos pudieran incorporarse el 1 de septiembre en condiciones de "normalidad".

"No tenemos constancia de que se hayan implantado más medidas", ha asegurado Lola Cuadras, delegada de CSIF Educación en Ceuta, en declaraciones a Libertad Digital. "Ni siquiera en los centros más conflictivos", añade. Huelga decir que algunos de ellos se encuentran en las proximidades de Loma Colmenar y Loma Margarita, los emplazamientos habilitados para acoger a los miles de ilegales que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos registrada el pasado 30 de julio.

Algunos de ellos, recuerda Cuadras, incluso "han sufrido allanamientos prácticamente a diario durante semanas". "Hemos hablado con equipos directivos y compañeros, y lo único que nos dicen es que había una persona de seguridad que va a estar de ocho de la mañana a ocho de la tarde, y después también toda la noche, pero no había presencia policial extra ni presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", afirma la docente tras constatar el miedo e inseguridad que están padeciendo los trabajadores.

Actividad desde el 17 de agosto

Les resulta incomprensible que no se hayan previsto otras medidas dada la situación que hay en los alrededores de los centros escolares, le han trasladado. Muchos de ellos están acudiendo a sus puestos para preparar el inicio del curso desde el pasado 17 de agosto, y esto es algo que venían advirtiendo desde CSIF. El personal de limpieza, por ejemplo, que también merece acudir a trabajar en condiciones de seguridad.

"Nos consta que hay compañeros que han llegado a los centros periféricos y se han encontrado cientos de inmigrantes, puede que miles, acampados en las inmediaciones o simplemente deambulando por los alrededores", relata la delegada de CSIF Educación en Ceuta. "Te crea una sensación de inseguridad increíble cuando vas a salir con tu coche y tienes que ir sorteándolos para poder pasar", explica.

"Una situación excepcional"

"La crispación y el nerviosismo se están apoderando de Ceuta", añade. "Esto no es una nueva normalidad, es una situación excepcional. Y así habría que tratarla. No hay modelo a seguir. Esto no ha pasado en ningún sitio de ningún punto de nuestro territorio", asevera. "Tendríamos que tener por lo menos la garantía y la seguridad de que vamos a estar respaldados".

Llama la atención que en centros como el Príncipe Felipe —uno de los dos que se han utilizado como refugio de inmigrantes y que ya ha sido desalojado—, que está al lado de la zona de carpas de Loma Colmenar, donde se han registrado varios incidentes que han obligado a la Policía Nacional a intervenir para mantener el orden en los últimos días, tampoco se haya adoptado ninguna medida extraordinaria.

¿Y las promesas de Educación?

El secretario de Estado de Educación habló de la posibilidad de que se realizaran acompañamientos policiales en las diferentes rutas escolares y que habría agentes en las entradas y salidas de los alumnos a los centros escolares. "Pediremos que se refuerce la seguridad en las inmediaciones de los centros escolares durante las tardes y las noches para que no entre personal no autorizado en dichos edificios", aseguró.

El objetivo de la medida era garantizar que "el alumnado y las familias puedan superar estas situaciones de estrés", dijo De la Rosa. Habrá que esperar a ver si estas medidas se implantan de cara al 8 de septiembre, con la 'vuelta al cole' de los escolares. Pero, de momento, los centros escolares siguen rodeados de ilegales —con sus disputas y armando jaleo— y protegidos por un único vigilante de seguridad privada.