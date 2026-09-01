Sánchez no descarta un adelanto "técnico" con el Rey como baza electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido en primera persona la campaña de ataques contra el Rey Felipe VI que emprendió, a principios de agosto, el ministro Óscar Puente. Las críticas del autoproclamado aspirante a suceder al jefe del Ejecutivo contra el monarca fueron la avanzadilla de una estrategia que se consolida, y prepara el terreno para las generales, que podrían ser en marzo.

"Un adelanto técnico", decía Sánchez en la SER sobre esa posibilidad, después de manifestar sus intenciones de "agotar la legislatura". No descartaba, sin embargo, que pudieran celebrarse antes, como le han exigido sus socios independentistas, "o no", añadía. Junts advirtió de que las generales debían ser antes que las municipales y autonómicas del mes de mayo, de ahí la presión que siente el jefe del Ejecutivo.

Su inusitado interés por presentar los Presupuestos Generales del Estado en este curso político, después de tres años sin hacerlo, abona también la idea de que pueda aprovechar el rechazo del Parlamento para precipitar la legislatura y provocar un adelanto "técnico", como él mismo lo ha definido, evidenciando con ello que la idea le ronda la cabeza. De esa forma podría culpar a sus socios, en lugar de asumir que lo hace acorralado por la corrupción y las crisis políticas.

Para ir preparando el terreno, el presidente aprovechaba su primera comparecencia pública desde hace un mes para cargar contra el jefe del Estado por Ceuta. Lo hacía, de paso, con un dato falso: su supuesto reinado de 20 años, en lugar de los 12 que suma actualmente. Sánchez no sólo comparaba su mandato con el del monarca, también las veces que cada uno ha visitado Ceuta y Melilla para reprochar a Felipe VI no haber acudido todavía a las ciudades autónomas, pese a saber que es necesario el consenso del Ejecutivo.

Consciente del papel institucional de Felipe VI, que le impide entrar en la refriega política y responder a las acusaciones de Sánchez, el presidente aprovechaba para lanzar varios infundios: "Existen argumentos y razones más que de sobra para que el Rey visite Ceuta", decía, insinuando que es el monarca el que se niega a visitar la ciudad. Después, añadía que acudirá "cuando se den las circunstancias para ello", reconociendo, por tanto, que es necesario el beneplácito del Ejecutivo.

"Destruir a la oposición"

Desde el PP, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el líder del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, llevan años advirtiendo contra los planes del presidente de convertir las próximas elecciones generales en un plebiscito sobre el sistema político español: una monarquía parlamentaria. Para aglutinar todo el voto de izquierdas, y con el ánimo de movilizar al electorado, su baza sería cuestionar el régimen del 78 y presentarse como única alternativa.

Una idea que también dejaba caer durante la entrevista en la SER al negar a PP y Vox la condición de "alternancia" política. "Es buena la alternancia en democracia, pero es que hoy no tenemos una propuesta de alternancia", decía, calificando un posible Gobierno de derechas como una "ola reaccionaria que sólo traería involución". Por si quedaban dudas, decía que esa condición "no sólo es por estar Vox en la ecuación", sino por la "oposición destructiva del PP".

El líder de Vox, Santiago Abascal, advertía desde El Escorial de los planes de Sánchez: "Durante este curso político va a hacer lo posible y lo imposible, lo legal y lo ilegal, para destruir a la oposición política", decía, advirtiendo también de la "alteración del censo electoral". "Sánchez es un peligro para los españoles", añadía.

El presidente ha reiterado en la SER su intención de repetir como candidato, y ha lanzado un aviso a las voces internas del PSOE que piden celebrar comicios antes de mayo: "El PSOE sacó mejor resultado en las generales que en las municipales y autonómicas", decía, calificando esas voces de "minoritarias" y refiriéndose a ellas, en tono sarcástico, como "esos queridos compañeros".