Varios alcaldes socialistas desafían a Ferraz y se suman a la protesta en apoyo a Ceuta

Los ayuntamientos de más de 260 municipios de toda España se han sumado a la convocatoria de una gran protesta en apoyo a Ceuta para el 2 de septiembre, mayoritariamente a las 20:00 horas frente al consistorio, ante la permanencia de miles de inmigrantes ilegales en la ciudad autónoma tras el asalto masivo desde Marruecos registrado el 30 de julio.

Entre los convocantes, encontramos a un grupo de consistorios socialistas que va creciendo con el paso de las horas. Los alcaldes de León (León), Mérida (Badajoz), Sagunto (Valencia), Moguer (Huelva), Espartinas (Sevilla), Íllora (Granada), Chiclana y Grazalema (Cádiz), así como el PSOE de Ceuta han decidido desafiar a Ferraz y unirse a la iniciativa.

José Antonio Díez, primer edil de León, ha invitado a "alejarse del partidismo, que refrentan o que hacen algunos partidos políticos". Toca, ha dicho, estar "al nivel" y demostrar "altura de Estado". No es momento de buscar el "ventajismo político".

La alcaldesa del municipio sevillano de Espartinas, Cristina Los Arcos, no ha dudado en expresar su solidaridad con el pueblo de Ceuta al tiempo que el de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado que incluso leerá un manifiesto consensuado con el resto de partidos políticos durante la concentración.

⚫⚪ Espartinas con Ceuta. 📆 Miércoles 2 de septiembre

⏰ 12.00 horas

📍 Plaza del Ayuntamiento Os esperamos#Espartinas #EspartedeTi #EspartinasconCeuta pic.twitter.com/bgDegmLac2 — Ayuntamiento de Espartinas (@espartinas) August 28, 2026

También el PSOE de Ceuta

"Nuestro lugar está junto a nuestra gente", ha señalado la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Ceuta en un comunicado que ha difundido este lunes para anunciar su participación en la convocatoria.

"Somos socialistas y somos ceutíes, y no existe ninguna contradicción entre ambas cosas", insiste el texto. La realidad de Ceuta "se vive aquí, día a día", y la acción política del PSOE ceutí responde —asegura— a la "escucha activa" del sentir de la militancia en las últimas semanas.

El rebote de Ferraz

Aunque el comunicado recoge que la decisión atiende "una realidad estrictamente local" y "no supone discrepancia alguna con la dirección del partido ni con el Gobierno de España" es evidente que va en la línea contraria a la marcada por Ferraz, que habría dado orden de que nadie del partido secundara la protesta.

"No se necesita más ruido, no se necesitan más agitadores", ha dicho en un manifiesto publicado este lunes la portavoz nacional, Montse Mínguez. "Hay versos libres y cada uno decidirá si tiene que estar o no tiene que estar... Nuestra posición está clara", ha señalado por otra parte. "Ceuta es la excusa, Sánchez es el objetivo", señalaba el domingo en un post en X.