Almeida carga contra Sánchez por Ceuta: "Lo peor de este Gobierno todavía no lo hemos visto"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra el delegado del Gobierno en Madrid por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta durante una entrevista en La Noche de Cuesta, de esRadio. El regidor madrileño ha denunciado el intento de "boicotear" y posteriormente mitigar el éxito de la concentración celebrada en la capital en apoyo a los ceutíes y ha acusado al Ejecutivo de tratar de desviar el debate sobre lo que considera "un ataque a la integridad territorial".

Almeida ha elevado a 150.000 los asistentes a la movilización y ha asegurado que Madrid mantendrá su compromiso con Ceuta. "Ha sido un absoluto éxito. Primero lo intentó boicotear para que no hubiera concentración y luego, por cierto, está haciendo el ridículo con la cifra de asistentes que está dando, de 50.000 personas. Yo creo que le anima el mismo espíritu que ayer: tratar de que esta concentración no tenga la repercusión real que ha tenido. Y es que las calles de Madrid, toda la zona de Cibeles, ha sido un grito de solidaridad por parte de la capital de España con Ceuta", ha afirmado.

El alcalde ha defendido su estimación de 150.000 asistentes frente a las cifras ofrecidas por la Delegación del Gobierno y ha apelado a la ocupación de las principales calles del centro de la capital.

"Nosotros manejamos 150.000 personas. Pero vamos, es fácilmente constatable. Estamos hablando de que estaba por un lado lleno hasta Colón absolutamente, lleno hasta Neptuno, Alcalá, Gran Vía lleno, toda la plaza de Cibeles abarrotada y hasta Independencia con Alcalá también lleno. Yo creo que el delegado del Gobierno realmente ya no sabe qué hacer para tratar de mitigar el éxito de una concentración que consistía básicamente en decirle a los ceutíes que, a pesar de que el Gobierno de España les ha abandonado, desde aquí, desde Madrid, que sepan que siempre vamos a estar con ellos", ha señalado.

Resolución sobre la organización de la marcha

La polémica sobre la autorización de la convocatoria también ha ocupado buena parte de la entrevista. Mientras el delegado del Gobierno sostiene que es un bulo hablar de prohibición, Almeida ha respondido asegurando que dispone de una resolución administrativa.

"Tengo la resolución. Oiga, pero yo tengo la resolución y la resolución me dice que ante una petición mía de autorización me dice que no la celebre. Y, por lo tanto, claro, no es un bulo, es una realidad. Me está negando a los ayuntamientos el derecho fundamental como es el de convocar manifestaciones", ha asegurado.

Almeida ha cuestionado además el criterio seguido por la Delegación del Gobierno en Madrid y ha señalado que otras delegaciones habrían actuado de manera diferente ante convocatorias similares.

"Aquí ha habido una invasión"

Durante la entrevista, el alcalde también ha situado el foco en la crisis por la invasión de Ceuta y ha acusado al Gobierno de tratar de evitar el debate sobre lo ocurrido en la frontera.

"Porque saben que los españoles por aquí no vamos a pasar de ninguna de las maneras y saben perfectamente que los españoles queremos a Ceuta, Ceuta es parte de España, que aquí lo que ha habido es una invasión, sin duda, que ha habido un ataque a la integridad territorial. Que, por cierto, no lo digo yo, lo dijo el presidente del Gobierno antes de darnos su playlist el 1 de agosto cuando estuvo en Ceuta: dijo que era un ataque a la integridad territorial", ha afirmado.

A continuación, Almeida ha criticado la posición del Ejecutivo sobre las responsabilidades en la llegada masiva de personas a la frontera española y ha asegurado que el Gobierno intenta eludirlas.

"Y luego ya sabemos que la culpa es de Rusia, de Israel, de la ultraderecha internacional, del globalismo, de Elon Musk, pero que ellos no tienen nada que ver y que, desde luego, Marruecos sí que no tiene ningún tipo de responsabilidad en que 80.000 personas pudieran transitar por su territorio hacia la frontera española. Y, por tanto, creo que es un Gobierno que todos sabemos cómo es, que está absolutamente agotado, pero que no renuncia a la mentira. Y lo que tenemos que estar preparados los españoles, en mi opinión, es que lo peor de este Gobierno todavía no lo hemos visto", ha advertido.

"Mentir, manipular y desinformar"

Preguntado por las informaciones relativas al informe de la Unidad de Inteligencia de Extranjería, Almeida ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo y ha acusado directamente al Gobierno de manipular la información sobre una cuestión que, según ha subrayado, afecta a la soberanía y a la seguridad nacional.

"Si no fuera tan grave la situación, la verdad es que lo podríamos abordar en tono de humor, pero es tan grave la situación que no podemos decir sino otra cosa que, desde luego, no merecemos los españoles tener un Gobierno que nos mienta, que manipule y que desinforme. Este sí que es un Gobierno bulero, como lo está siendo en este momento con una cuestión que afecta directamente a la soberanía, a la seguridad y a la integridad del territorio nacional", ha sostenido.

El alcalde también se ha referido a una posible convocatoria electoral y ha asegurado que Pedro Sánchez elegirá el momento que considere menos perjudicial para sus intereses.

"Las convocará, en mi opinión, en el momento que sea menos malo para él, porque él ya no tiene momentos buenos por delante; en el momento menos malo o cuando lo obliguen sus socios de Gobierno. O simplemente cuando él haga como siempre ha hecho, que es de acuerdo a su voluntad y sin atender a ningún otro interés que el de la permanencia en La Moncloa", ha declarado.

Almeida ha cerrado la entrevista con un mensaje dirigido a los ciudadanos de Ceuta, a quienes ha prometido que la movilización de Madrid no quedará reducida a una única jornada.

"Esto no se queda en el día de Ceuta. Yo les puedo garantizar a los ceutíes que lo que ha pasado hoy va a tener continuidad en el tiempo, que no vamos a permitir que se olvide, que desde la capital de la nación tenemos un compromiso total y absoluto con Ceuta y con los ceutíes", ha concluido.