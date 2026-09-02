Ayuso irá hoy a la concentración por Ceuta en Cibeles y reta al delegado a mandar a los antidisturbios

Isabel Díaz Ayuso asistirá este miércoles a las 20:00 horas a la concentración de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles pese a la prohibición dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid. Todo después de que ayer la Delegación del Gobierno en Madrid notificase la prohibición de la concentración prevista para este miércoles a las 20:00 horas en la plaza de Cibeles en respaldo a Ceuta. El organismo estatal ha argumentado que el Ayuntamiento de Madrid carece de legitimidad para amparar convocatorias bajo la figura del derecho de reunión, y ha señalado que el acto solo podría celebrarse bajo la consideración de evento institucional o si fuera convocado por un particular.

Mientras la dirigente autonómica contestaba en la red social X retando al delegado del Gobierno, Francisco Martín: "No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios". El choque administrativo sitúa el foco en la interpretación sobre la legalidad de la convocatoria.

Un "hooligan" al servicio de Moncloa

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, ha calificado al representante estatal de "hooligan" y "delegado del sanchismo". Según ha denunciado el portavoz, Francisco Martín "no soporta" que los ciudadanos muestren su solidaridad con el pueblo ceutí, que "tanto está sufriendo", acusándole de actuar de manera sistemática a las órdenes del presidente del Gobierno: "En Madrid no tenemos un delegado del Gobierno, tenemos un hooligan, tenemos un delegado del sanchismo y una vez más, pues, actúa a las órdenes de Pedro Sánchez".

Desde la Puerta del Sol sostienen que la resolución dictada por la Delegación no responde a un criterio técnico, sino a una consigna política directa emitida desde el Palacio de la Moncloa. García Martín ha asegurado que el delegado contaba con una orden explícita del Ejecutivo central para impedir el acto en Cibeles porque el presidente nacional evita que los españoles se expresen en las calles: Francisco Martín "solo actúa al dictado de su amo" y no quiere que los ciudadanos "se manifiesten", impidiendo que el pueblo de Madrid "esté hoy con sus compatriotas".

El portavoz regional ha garantizado el acompañamiento institucional a la ciudad autónoma frente a las trabas de la administración estatal: "Yo le aseguro que este Gobierno y el pueblo de Madrid hoy va a estar con Ceuta, aunque el hooligan del delegado del Gobierno intente poner palos en las ruedas a esas concentraciones", recriminando a Francisco Martín que busque únicamente "generar discordia".