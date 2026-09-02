Un maniquí con derecho a vacaciones

Se ha comparado la parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez frente al asalto a Ceuta con la que atenazó al de Mariano Rajoy cuando el golpe separatista catalán del 2017. Pero es incomparable, no sólo por la duración. Entonces, otras instituciones del Estado siguieron funcionando: el discurso del Rey fue dos días después; la actuación judicial contra los dirigentes responsables se materializó, a los seis días, en las primeras detenciones. Y el mismo mes de octubre se aprobó el artículo 155. Ahora, todo lo que ha hecho el Gobierno durante un largo mes ha consistido en extender su parálisis y tener maniatado a todo el mundo para que nadie tomara alguna iniciativa que no fuera de su gusto y, como se infiere de su posición, del gusto de Marruecos, ya que lo realmente importante es que no se rompa la maravillosa colaboración

No se puede comparar tampoco, si a eso vamos, la reacción que ha tenido esta vez el Gobierno con la que tuvo frente al primer asalto a Ceuta, hace cinco años. La diferencia la documenta el cotejo de la declaración institucional que hizo entonces el presidente con la que realizó este 31 de julio. En 2021, Sánchez dijo que había llamado de inmediato al Rey, al vicepresidente de la Comisión Europea y al presidente del Consejo Europeo, además de al líder de la oposición. En 2026, no hizo ninguna referencia a esas u otras llamadas, y se tiene la certeza de que no se puso en contacto con el dirigente de la oposición. El desafío que hace un lustro trató, al menos de cara al público, como una crisis de Estado, lo ha ventilado ahora como un incidente en el que la prioridad, a la hora de dirigirse a los ciudadanos, era enhebrar un relato confuso y exculpatorio. Sólo hubo una nota disonante en el batiburrillo: cuando definió lo ocurrido como un "ataque". Claro que, como se vio enseguida, era un ataque sin atacantes y sin atacados.

La prioridad era exculparse y lo era por algo. El acto de fuerza contra Ceuta y contra España, consentido por el Gobierno, destruía de una tacada los endebles tenderetes que eran su estrategia con Marruecos, su política migratoria y su política exterior. Demostraba de forma sangrante que habían entregado la carta del Sáhara occidental para nada: compraron apenas un año y pico de relativa tranquilidad en la frontera y ya. Confirmaba que la política de brazos abiertos, derechos universales y legislación garantista es un incentivo para mover a cientos de miles de personas hacia las desprotegidas fronteras españolas. Y ratificaba que una política exterior diseñada para desviar la atención hacia villanos exteriores, consigue el aplauso de la progresía, pero provoca la pérdida de aliados fundamentales para situaciones críticas. La carta de los 22 países europeos tras lo de Ceuta dejó claro, además, el grado de confianza que tiene la mayoría de la UE en quien presume de gran liderazgo europeo.

Unos treinta días después de su primera y única declaración sobre el acto de violencia y de una inacción casi total frente a los quince mil que okupan Ceuta, Sánchez reapareció en una cadena de radio para hablar como en una rentrée cualquiera. De esto y de lo otro, picoteo, también de Ceuta, pero qué pereza, cuando la crisis ya estaba resuelta. Y allí, en la radio, pese a la chulería inevitable, se vio algo que se veía venir hace tiempo y ha debido fraguar durante el mes vacacional. Ya no es un presidente del Gobierno. Es un político acabado que supura resentimiento. España no le ha tratado como merece, por qué va a tratarla él mejor. Lo único que Pedro Sánchez se tomó en serio esa mañana fue la elección de traje, uno de tres piezas, azul pizarra, estilo Michael Corleone, pero dónde va a parar. Y lo vestía bien. Es todo un maniquí. Uno capaz de defender su derecho a vacaciones —que nadie se lo quite, que es un currela más— con más energía que a Ceuta. Porque esto es recíproco, y Ceuta se atrevió a perturbar su descanso.