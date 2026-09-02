Las pruebas de la coordinación de Marruecos en la invasión de Ceuta acorralan al Gobierno de Sánchez

A nadie debería extrañar ni los abucheos y gritos de "dimisión" y "traidores" dirigidos contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante la clausura del acto institucional del Día de Ceuta ni el monumental éxito de convocatoria que han tenido las concentraciones celebradas en ayuntamientos de toda España en solidaridad con la ciudad española invadida. Más aún si tenemos presente que a primera hora de la jornada salía a la luz el contenido de dos informes policiales que aseguran, por una parte, que la policía avisó del "riesgo extremo" de entradas a Ceuta la víspera de la invasión, como que los cuerpos y fuerzas de seguridad marroquí planificaron y coordinaron la invasión que sufrió Ceuta los pasados 30 y 31 de julio con la entrada de más de 70.000 inmigrantes.

Ni que decir tiene que el Gobierno de Sánchez, y más concretamente, el Ministerio del Interior ha corrido a tratar de desacreditar dichos informes policiales que de forma tan clara dejan en evidencia las mentiras de este Ejecutivo felón, según las cuales ni el Gobierno tenía conocimiento previo del riesgo de avalanchas masivas ni el régimen marroquí las había alentado. Y es que, según el falaz comunicado del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, el informe policial remitido a la autoridad judicial "no dice expresamente" lo que los periódicos han resumido en sus titulares; grosera argucia retórica por parte del Ejecutivo que lo que viene es a ocultar que dichos informes sí apuntan claramente a la participación de Marruecos en los hechos por la "planificación previa" que asistió a los mismos, por el "guiado activo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos sobre "la masa" y porque descarta de manera categórica que se trate de un fenómeno migratorio organizado por las mafias que operan en el citado país. Y si no, lean o vean.

Así las cosas, bien podríamos decir que los sindicatos policiales aún se han quedado cortos al pedir solo la dimisión de Fernando Grande-Marlaska, del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Y es que si estos informes recogen las advertencias previas sobre una posible entrada masiva en Ceuta y la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos en la invasión, no menos evidente es que el máximo responsable de las mentiras del Ejecutivo negando ambos extremos es el presidente del Gobierno; unas mentiras que el Ejecutivo de Sánchez sigue repitiendo con la goebbelsiana pretensión de convertirlas en verdad, como esa pronunciada por el propio Sánchez y repetida este miércoles por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que culpa a Rusia de la invasión marroquí contradiciendo el informe de la UE.

Si ha quedado en evidencia que el régimen marroquí fue el que orquestó la invasión, no menos claro resulta que Pedro Sánchez, presidente del país invadido, es el máximo responsable del encubrimiento de esta autoría.

Así las cosas, y por mucho que numerosos alcaldes y ediles socialistas hayan desobedecido a Ferraz y hayan acudido a las concentraciones en defensa de los ceutíes, resulta del todo lógico que las masivas muestras de solidaridad con Ceuta vividas en toda España sean indisociables de las críticas de este Gobierno felón y mentiroso.