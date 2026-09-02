El Gobierno alerta de grupos de ultraderecha en Ceuta mientras la policía confirma la presencia de ultraizquierda

"Brigadas anarquistas viajan a Ceuta para auxiliar a las personas migrantes y documentar la violencia de los cuerpos y fuerzas de represión del Estado", así lo anunciaba, por ejemplo, la cuenta de X de la CGT, sindicato de ultraizquierda.

Fuentes de la Policía consultadas por Libertad Digital han confirmado la presencia de unidades de extrema izquierda en Ceuta: no para ayudar a los ceutíes, sino para apoyar a los inmigrantes que han invadido Ceuta y denunciar a la misma Policía y Guardia Civil que acumulan ya más de 50 denuncias por haber recibido ataques y lesiones en el intento de control de los colectivos procedentes de Marruecos. Pero, mientras, el mensaje del Gobierno es el de culpar al PP, a Vox y a supuestos grupos de extrema derecha que, según ellos, son los que controlan las manifestaciones y enfrentamientos registrados en Ceuta en los últimos días, tras un mes de invasión sin respuesta por parte del Gobierno que ha destrozado a la población ceutí.

Durante distintas fases de la invasión de Ceuta y de los enfrentamientos registrados a finales de agosto de 2026, diversos representantes del Gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista han divulgado la tesis de que existen maniobras de la ultraderecha y campañas de desinformación —guerra cognitiva— agitando el ambiente en Ceuta.

Una población al límite

Lo han dicho mientras miles de ciudadanos de esta población española de 83.000 habitantes han saltado a los medios de comunicación a denunciar que no pueden más con unas calles en las que se han disparado las violaciones de menores, las batallas campales entre los propios inmigrantes, las agresiones a guardias civiles, policías, militares o ciudadanos o, simplemente, la inseguridad y vandalismo en una población habituada a todo lo contrario.

El Gobierno y el PSOE han insistido en sus últimos mensajes en pedir un agradecimiento al mismo Marruecos que ha lanzado la invasión y en denunciar una supuesta teledirección de la población ceutí por parte de supuestos grupos de ultraderecha. De hecho, ha llegado el PSOE a culpar a los propios PP y Vox por usar políticamente, dicen los socialistas, la situación con fines políticos. Como si hiciera falta usar algo cuando Ceuta lleva un mes tomada y la respuesta firme del Gobierno sigue sin llegar y los inmigrantes deambulan por las calles sin control real.

Fernando Grande-Marlaska —ministro del Interior—, por ejemplo, ha arremetido en varias comparecencias públicas y declaraciones contra la oposición: "La derecha y la ultraderecha están incitando al odio y aprovechando la vulnerabilidad de la situación para agitar a la población e inflamar los enfrentamientos en Ceuta". Por el camino, las investigaciones por violación sexual se elevan ya a 16, en una ciudad donde es rarísimo un solo caso de agresión sexual. Y las denuncias por ataques a policías, guardias civiles o militares superan ya las 50.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a través de un comunicado oficial difundido a finales de agosto, se ha sumado a esta tesis y ha apuntado directamente a Vox y a PP: "La oposición de PP y Vox está utilizando políticamente la crisis en Ceuta únicamente para alimentar la crispación y el choque social, tratando de convertir un problema de gestión fronteriza en un escenario de confrontación vecinal".

Y José Manuel Albares —ministro de Asuntos Exteriores—, sólo por poner otro caso, en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso —28 de agosto—, ha argumentado que la situación de caos y violación de derechos de los ciudadanos de Ceuta responde a una estrategia exterior e interior orientada a agitar el miedo: "Una internacional reaccionaria ha aprovechado la crisis para lanzar una guerra cognitiva desde plataformas digitales y sus terminales mediáticas en España (...) Se ha usado este asunto sabiendo que es el elemento que más divide a los europeos y que es gasolina electoral para los movimientos de extrema derecha".

Mientras, lo cierto es que la Policía ha acreditado la presencia de grupos de extrema izquierda en Ceuta con el objetivo de defender a los inmigrantes que han invadido Ceuta y denunciar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.