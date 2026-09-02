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Política

Multidudinaria movilización de la Nación española en defensa de Ceuta

España se moviliza en defensa de Ceuta. Miles de ciudadanos llenan las plazas de todo el país para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma.

Libertad Digital
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Manifestantes en Valencia.

Manifestantes en Valencia
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Manifestantes en Valencia

Manifestantes en Valencia

Tenerife
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Tenerife

Manifestación por Ceuta en Santa Cruz de Tenerife, Canarias

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Manifestantes en Valencia.

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Manifestantes en Madrid.

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Manifestantes en Madrid.

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Manifestantes en Madrid.

Ceuta
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Ceuta

Ceutíes protestan contra la invasión de Marruecos en el Día de Ceuta.

Madrid
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Madrid

Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Madrid, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.

Madrid
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Madrid

Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Madrid, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.

Madrid
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Madrid

Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Madrid, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.

Madrid
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Madrid

Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Madrid, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.

Madrid
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Madrid

Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Madrid, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.

Oviedo
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Oviedo

Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Oviedo, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.

Madrid
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Madrid

Asistentes a la manifestación con motivo del Día de Ceuta en Madrid, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.

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Burgos

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San Fernando en Cádiz, con Ceuta.

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San Fernando en Cádiz, con Ceuta.

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Manifestación en Granda, con Ceuta.

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Manifestación en Granda, con Ceuta.

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Manifestación en Granda, con Ceuta.

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Manifestación en la plaza de Cibeles, en Madrid.

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La plaza mayor de Segovia llena en protesta contra la gestión del Gobierno con la situación en Ceuta.

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Manifestación en Navalmoral del la Mata, Cáceres.

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Manifestación en Navalmoral del la Mata, Cáceres.

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Manifestación por Ceuta en La Palma

La Palma
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La Palma

Manifestación por Ceuta en La Palma

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Manifestación en Córdoba por Ceuta.

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Manifestación en Vigo por Ceuta.

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Manifestación en Vigo por Ceuta.

Madrid
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Madrid

Manifestación en Madrid por Ceuta.

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Manifestación en Madrid a favor de Ceuta.

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Decenas de personas se manifiestan en Cádiz a favor de Ceuta.

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Decenas de personas se manifiestan en Zaragoza a favor de Ceuta.

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Decenas de personas se manifiestan en Zaragoza a favor de Ceuta.

Madrid
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Madrid

Manifestación ante el Congreso de los Diputados, en Madrid, con motivo del Día de Ceuta, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.

Madrid
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Madrid

Manifestación ante el Congreso de los Diputados, en Madrid, con motivo del Día de Ceuta, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.

Madrid
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Madrid

Manifestación ante el Congreso de los Diputados, en Madrid, con motivo del Día de Ceuta, convocada este miércoles ante todos los ayuntamientos de España.

Valencia
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Valencia

Miles de personas durante la concentración realizada la tarde de este miércoles frente al Ayuntamiento de Valencia para defender que "Ceuta no está sola, sino que es y será siempre España".

León
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León

Concentración en apoyo a Ceuta este miércoles en la Plaza de San Marcelo, en León.

León
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León

Concentración en apoyo a Ceuta este miércoles en la Plaza de San Marcelo, en León.

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