Feijóo carga contra Marruecos tras el informe de la Policía y pide llamar a consultas a ambos embajadores

El presidente del PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "conocer y tener información antes de la invasión" y ha cargado contra Marruecos, pidiendo llamar a consultas a la embajadora marroquí en Madrid, y también al embajador español en Rabat. Lo hace después de que se haya conocido el informe policial que recoge que la invasión fue promovida por el país alauita.

"La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos", ha denunciado Feijóo en su tercera visita a Ceuta, para reiterar que las responsabilidades judiciales del Gobierno no van a quedar impunes porque el PP no va a parar en la defensa y dignidad de España y los españoles, después de personarse en la causa de la Audiencia Nacional.

El líder del PP ha señalado también al Gobierno porque "lo sabía y lo tapó". "Han mentido a la cara a los españoles", ha dicho, haciendo hincapié en que ocultaron que las advertencias existieron y fueron ignoradas, "desde el presidente hasta el último de sus ministros", dirigiéndose al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"¿En qué cabeza que el ministro del Interior se dirija a sus subordinados por carta?", se ha preguntado para añadir: "¿En qué cabeza cabe desacreditar a la Policía y el CNI, y cuestionar públicamente los instrumentos de seguridad de una nación, desprotegiéndola delante del mundo?", ha dicho, señalando también a Sánchez por haberlo "consentido".

Junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, Feijóo ha asegurado que "es evidente que el Gobierno, empezando por Pedro Sánchez, no está en condiciones de proteger la seguridad de la Nación. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y devolver la voz al pueblo", ha dicho.

Las concentraciones boicoteadas por la izquierda

Por último, el líder del PP ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para movilizarse esta tarde por Ceuta y ha avanzado que hoy se verá una nación unida, solidaria y dispuesta a apoyar a un pueblo que sufre. Feijóo acudirá a la protesta convocada en el Ayuntamiento de Madrid, en Cibeles, pese a los impedimentos de la delegación de Gobierno. Este mediodía, PP y Vox se han concentrado, además, frente al Parlamento europeo.

Vivas ha pedido también a los españoles para que acudan esta tarde a las protestas convocadas en todos los Ayuntamientos de España, y ha apelado a la "unidad" de las fuerzas políticas para hacer frente a la situación. "Ceuta está defendiendo la soberanía y la integridad territorial de toda España", ha dicho.