Feijóo y Abascal lideran la masiva concentración de Madrid

La plaza de Cibeles ha vuelto a convertirse este miércoles en uno de los escenarios de la oposición al Gobierno. A las ocho de la tarde, PP y Vox se han reunido en el acto convocado por el Ayuntamiento de Madrid en apoyo a Ceuta, en una jornada marcada desde el principio por la polémica con la Delegación del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han acudido este miércoles a la misma cita después de no coincidir en ninguna protesta juntos desde las manifestaciones contra la amnistía del procés de noviembre de 2023.

Cibeles se ha convertido así en el punto de encuentro de miles de personas que acudieron para expresar su respaldo a Ceuta y su rechazo a la gestión del Gobierno durante la crisis que ha vivido la ciudad autónoma.

Según la Delegación del Gobierno en Madrid, unas 50.000 personas han participado en la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la que se han escuchado gritos reclamando la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Feijóo y Abascal han llegado al acto después de varios días en los que PP y Vox habían elevado sus críticas al Ejecutivo por su nula respuesta a la situación de Ceuta. Y aunque ambos partidos mantienen sus diferencias en numerosos asuntos, este miércoles han compartido una misma causa: la defensa de la ciudad autónoma y el rechazo a la actuación del Gobierno.

Almeida reclama una respuesta del Estado y de la UE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido el encargado de leer un manifiesto en defensa de la españolidad de Ceuta y de la integridad territorial de España.

"Cuando una frontera está en riesgo, toda España debe estar detrás", ha afirmado Almeida ante una plaza en la que se han sucedido los insultos contra Pedro Sánchez.

🔴 Comienzan a llegar los primeros manifestantes a la concentración en apoyo a Ceuta por la invasión marroquí pic.twitter.com/ZXub8yodr4 — Libertad Digital (@libertaddigital) September 2, 2026

Entre banderas de España, el alcalde madrileño ha reclamado una respuesta tanto del Estado como de la Unión Europea y ha pedido el retorno "efectivo" de todos aquellos que entraron ilegalmente en Ceuta.

Almeida también ha defendido una convivencia basada en el respeto, sin odio ni enfrentamiento, pero teniendo en cuenta tanto los derechos humanos como la seguridad y las fronteras.

"Ceuta somos todos", ha proclamado el alcalde antes de cerrar su intervención con un "Viva Ceuta, viva España".

Una ciudad "invadida y ocupada"

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al Gobierno de estar "más cerca de Marruecos que del conjunto de España", por exculpar a las autoridades marroquíes de la entrada masiva de inmigrantes registrada el 30 de julio en Ceuta.

Feijóo ha realizado estas declaraciones a los periodistas a su llegada a la plaza de Cibeles, cinco semanas después de lo que ha descrito como una ciudad "invadida y ocupada".

El líder de la oposición también se ha referido al informe policial que apunta a que la entrada de inmigrantes de aquel día fue planificada. Según ha denunciado, el Gobierno "lo ocultó" y su contenido se ha conocido gracias a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

Feijóo ha calificado de "dantesco" e "impropio de un ministro del Interior" que Fernando Grande-Marlaska solicitara aclaraciones "por escrito a un director general" de su departamento sobre dicho informe, en referencia a la carta enviada por el ministro al director de la Policía, Francisco Pardo.

"Probablemente esté preparando su defensa", ha conjeturado Feijóo sobre Marlaska.

El presidente del PP ha asegurado además que habrá una investigación judicial y que "se va a saber por qué invadieron Ceuta", así como "quién lo consintió y quién lo promovió". A su juicio, ya se conoce, no obstante, "quien mintió: el Consejo de Ministros".

"Los gobiernos pasan, el Estado y la nación continúan", ha subrayado Feijóo mientras agradecía su presencia a los miles de españoles que se han concentrado frente a sus ayuntamientos en apoyo a Ceuta.

Abascal acusa a Sánchez de ser un "traidor"

Aunque finalmente ambos dirigentes, Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, no han aparecido juntos en la movilización, el líder de Vox ha aprovechado el acto para cargar duramente contra Pedro Sánchez. Abascal ha tachado al presidente del Gobierno de "traidor" y le ha acusado de estar "al servicio como lacayo" de Marruecos.

Abascal ha vinculado esta acusación con el "empeño en exonerar" a las autoridades marroquíes de la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio.

El presidente de Vox ha reclamado además que todos los partidos estén "unidos en contra de este Gobierno que ha traicionado a los españoles" y ha asegurado que "es evidente que el Gobierno miente" respecto a lo que conocía antes de aquella entrada masiva.

"Lo sabían muchos ministros", ha afirmado Abascal, quien ha añadido que se están publicando informes policiales que, según él, lo acreditarían.

El dirigente de Vox también ha cuestionado la posición del Ejecutivo sobre el origen de la crisis. Ha señalado que Sánchez acusa "con ligereza" a otros países, en referencia a Rusia e Israel, mientras que, a su juicio, "sabe que no lo ha hecho Marruecos".

Preguntado por la posibilidad de que el Rey Felipe VI visite ahora Ceuta y Melilla, Abascal ha evitado entrar en el debate y ha respondido que no iba "a entrar en ninguno de los debates que plantea este Gobierno".

El líder de Vox ha vuelto a calificar a Sánchez de "psicópata peligroso" y ha reclamado al PP que ponga en marcha el instrumento parlamentario previsto en el artículo 102 de la Constitución para las acusaciones políticas de traición.