Los españoles, convocados en defensa de Ceuta con el boicot de la izquierda

España se echará a la calle este miércoles en defensa de Ceuta y para protestar por la invasión de 80.000 personas que tuvo lugar a finales de julio. La ciudad acoge todavía a más de 10.000 inmigrantes, cientos de ellos menores, en medio de una enorme tensión y caos. El presidente, Juan Jesús Vivas, ha pedido apoyar las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias en todos los Ayuntamientos de España a las 20:00.

En el de Madrid estarán los presidentes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóó, y de Vox, Santiago Abascal, junto a la plana mayor de ambos partidos. Se concentrarán en la plaza de Cibeles. Está previsto que ambos se dirijan poco antes de las 20:00 a la opinión pública, a través de los medios de comunicación. Diferentes cargos de los dos partidos se repartirán por los Ayuntamientos de todo el país para apoyar las protestas.

La convocatoria se mantiene pese a la confusión generada a última hora de la tarde por la delegación de Gobierno en Madrid, que negó a las protestas la condición de concentraciones para otorgarles la categoría de "actos institucionales" convocados por los Ayuntamientos. Una forma de restarles importancia y rebajar la cobertura legal que concede la Constitución al derecho de manifestación. Sí habrá presencia policial para garantizar que se celebren con garantías de seguridad.

El líder del PP acudirá a la de Cibeles horas después de visitar este miércoles Ceuta, en su tercer viaje a la ciudad autónoma en lo que va de mes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo acudió una vez en las horas posteriores a la invasión para marcharse después de vacaciones a La Mareta. Abascal también ha visitado una vez Ceuta en agosto.

PP y Vox se coordinaron en Bruselas para convocar este mediodía otra concentración frente al Parlamento Europeo para pedir a la Comisión que apoye a España, sobre todo por la inacción del Gobierno, especialmente acusada en las primeras semanas de la crisis. Acudirán los jefes de delegación de ambos partidos: Esteban González Pons y Jorge Buxadé.

Tregua PP-Vox para hacer frente al Gobierno

Es la primera vez desde la amnistía que ambos partidos trabajan de manera conjunta para apoyar protestas en la calle contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La formación de Abascal apoyó en un primer momento esas protestas. El PP ha convocado posteriormente manifestaciones contra la corrupción del PSOE, pero es ahora cuando ambos partidos vuelven a juntarse por una causa.

Lo hacen, además, en pleno boicot de la izquierda, que ha pedido no acudir a estas concentraciones en defensa de Ceuta. El PSOE ha remitido una carta a sus cargos municipales prohibiéndoles la asistencia, y ministros como Sira Rego, de Sumar, las han calificado como "actos de odio" de la "ultraderecha", apelando también a sus cargos para que no acudan.

A pesar de ello, decenas de ayuntamientos socialistas han anunciado que apoyarán las protestas para mostrar su apoyo a los ceutíes, algunos de ellos con convocatorias independientes a la de la FEMP. También diputados socialistas de la ciudad autónoma se han desmarcado del boicot y han pedido acudir a estas concentraciones para apoyar a Ceuta.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, cargaba contra Sánchez por su negativa a apoyar las protestas. "Es lamentable que el PSOE no apoye a los ceutíes", decía en rueda de prensa en el Congreso, donde se preguntaba de forma retórica: "Si defender a los ceutíes en las calles es atacar al Gobierno, ¿a quién defiende Pedro Sánchez?".

También la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, criticaba la actitud de los socialistas y apelaba a la "unidad política" ante la crisis, reclamando al PP que rompa con el PSOE en Ceuta. La formación de Abascal ha pedido, también, suspender el Tratado de Amistad entre España y Marruecos por las palabras del ministro marroquí cuestionando la españolidad de Ceuta y Melilla.