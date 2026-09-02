Marlaska pide explicaciones tras la filtración de un informe sobre la autoría de Marruecos en la invasión de Ceuta

El ministro del Interior no ha tardado en reaccionar a la información publicada por el diario El Español que revela la existencia de un informe del CNIF que señala que el asalto masivo de inmigrantes registrado el 30 de julio en Ceuta fue una invasión "guiada" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos. Fernando Grande-Marlaska ya ha enviado una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para pedirle explicaciones al respecto.

Marlaska exige saber —en el caso "de ser cierto", indica— desde cuándo disponía la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la información que, según el diario, habría trasladado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investigaba si las mafias estaban detrás de la entrada masiva de ilegales a la ciudad autónoma —como inicialmente dijo el Gobierno—, y que concluye que el asalto fue ejecutado —en palabras del mencionado periódico— "por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".

Según el CNIF, el objetivo sería "colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España". Por ese motivo, Marruecos habría organizado el envío masivo de inmigrantes a territorio español en dos fases, para las que "el perfil de los invasores fue distinto". Cabe destacar que el informe de la unidad de Inteligencia "vincula estrechamente la operación con la reivindicación territorial de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla".

Reproches a la Policía

En la carta, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, Fernando Grande-Marlaska señala que es "absolutamente esencial" disponer de esa información "con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse" para que él, como ministro del Interior, pueda "ejercer mi responsabilidad" y el Gobierno a su vez "adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".

"Se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad nacional prevista en la Ley de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito", advierte el titular de Interior en la misiva.

Las actuaciones judiciales que puedan realizarse, añade Marlaska, "no pueden ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior". "Por ello, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo", sentencia el titular de Interior.

¿Pedirá explicaciones a Marruecos?

El Gobierno ha exculpado públicamente a Marruecos pese a que las asociaciones y sindicatos que representan a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan diciendo desde el principio que más de 80.000 personas no cruzan la frontera desde Marruecos si no es con la complacencia del reino alauí.

Pedro Sánchez y su equipo han defendido a capa y espada a Marruecos, a quien han señalado como un "socio fiel y fiable". El presidente, en un intento por desviar la atención, incluso mencionó —durante la entrevista que concedió a la cadena SER el pasado lunes— que detrás de lo sucedido en Ceuta podrían estar movimientos de países como Rusia o Israel para tratar de desestabilizar al Ejecutivo con su campaña de desinformación.