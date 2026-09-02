Más de 25.000 personas claman en Ceuta para exigir al Gobierno el control de la frontera

Más de 25.000 personas, según los convocantes, han tomado este miércoles las calles de Ceuta en una multitudinaria e histórica manifestación con motivo del día de la ciudad autónoma. Bajo el lema "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", la movilización —impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)— ha servido como un rotundo clamor de apoyo a la población ceutí ante la grave crisis desencadenada por las entradas masivas de inmigrantes ilegales registradas desde el pasado 30 de julio.

La marcha arrancó en el Patio de Armas de las Murallas Reales y recorrió el centro de la ciudad repleta de banderas de España y de Ceuta hasta llegar al Palacio Autonómico. Allí, cuatro jóvenes en representación de las comunidades cristiana, musulmana, hindú y hebrea procedieron a la lectura del manifiesto unitario titulado "Ceuta somos todos".

"Un pulso a la soberanía"

El documento expone con dureza la insostenible situación de la ciudad autónoma y advierte de que la presión inmigratoria está al límite de colapsar los recursos y servicios públicos, poniendo a prueba la capacidad del Estado para «proteger nuestras fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad de nuestro territorio».

"Ceuta eres y serás siempre España", proclamaron los jóvenes durante la lectura, subrayando que la soberanía de la ciudad autónoma «no se cuestiona» y que la integridad territorial de la nación «no se negocia».

El manifiesto incide de forma tajante en que "lo ocurrido no es un problema migratorio", sino un ataque directo a las fronteras de España y de la propia Unión Europea. "Ceuta ha respondido, pero Ceuta no puede hacerlo sola", remarca el texto, que exige una respuesta de Estado inmediata ante el abandono institucional.

Exigen devoluciones efectivas y blindaje fronterizo

Entre las principales exigencias dirigidas al Ejecutivo central, la sociedad ceutí reclamó un incremento urgente de los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas para garantizar el control efectivo de la frontera, así como la devolución inmediata y con garantías de todos los que hayan accedido ilegalmente al territorio nacional.

Asimismo, se ha solicitado un plan de financiación extraordinaria para sufragar los elevados costes económicos de la emergencia, acompañado de medidas directas de apoyo a empresas, autónomos y trabajadores castigados por la parálisis y el deterioro de la imagen de la ciudad. También se reclamó una implicación contundente de la Unión Europea al tratarse de su frontera exterior en el norte de África.

Juan Vivas: "Hoy empieza la recuperación"

A la finalización del acto, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, tildó la jornada de "histórica" y ensalzó la firmeza de los ciudadanos frente a las condiciones de "extrema dificultad" que atraviesan.

"Ceuta no se rinde y se defiende", aseveró Vivas, incidiendo en que esta defensa se realiza "con todos los ceutíes, recen como recen". El presidente concluyó asegurando que "hoy empieza la recuperación de Ceuta" y lanzando un mensaje de unidad: "Ceuta unida jamás será vencida".

Tras la movilización principal, una parte importante de los asistentes se desplazó a la Plaza de los Reyes para sumarse a un segundo acto de protesta convocado por la Asociación Ceuta Siglo XXI.