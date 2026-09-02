PP y Vox se manifiestan juntos frente al Parlamento europeo en defensa de Ceuta

En las horas previas a las concentraciones que recorrerán toda España esta tarde, PP y Vox se han manifestado frente al Parlamento Europeo en favor de Ceuta, y para pedir a la UE que reaccione ante la invasión. Las delegaciones de ambos partidos, además de dirigentes europeos como Manfred Weber, han comparecido en la escalinata de acceso a la Cámara portando carteles a favor de la ciudad autónoma.

Eurodiputados de los dos partidos, liderados por Esteban González Pons y Jorge Buxadé, han protestado contra la "tibieza de Pedro Sánchez" ante la crisis, especialmente después de que se haya conocido el informe policial que alerta de que lo ocurrido fue promovido por Marruecos. Un documento por el que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones, y que podría señalar al Gobierno como cómplice.

En el acto han estado presentes también la secretaria general del PP, Dolors Montserrat, y la vicesecretaria y eurodiputada, Alma Ezcurra, entre otros miembros del Parlamento. También representantes de Vox como Margarita de la Pisa y Mireia Borrás. Todos ellos portaban banderas de España y mensajes de apoyo a Ceuta como "Ceuta se defiende".

Vox ha solicitado este miércoles, coincidiendo con el Día de Ceuta y la protesta, que el Parlamento Europeo envíe una misión oficial a la ciudad para evaluar el deterioro de la seguridad tras la entrada masiva y coordinada del pasado 30 de julio. Especialmente después de que se hayan denunciado 23 violaciones sexuales a niñas.

La concentración tiene lugar a unas horas de las que se han convocado frente a los ayuntamientos de toda España a las 20:00. Tendrán lugar pese al boicot de la izquierda, y del intento de prohibirlas del Gobierno, que provocó anoche el caos en Madrid y Santander al comunicar que debían tener el trámite de actos institucionales, y no de concentraciones.