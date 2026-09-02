Invasión marroquí o crisis migratoria, 'that is the question'

Pérez-Reverte respondió en X a alguien que le preguntó si decir "inmigrante", como toda la vida de Dios, o "migrante", como se ha puesto de moda entre los tertulianos y medios de comunicación de izquierdas. El escritor usa las redes sociales como el capitán Alatriste la espada, así que respondió a mandoble limpio: "Utilizar "migrante" es una absoluta gilipollez". Pero no es una gilipollez inocente, sino que forma parte de la ingeniería social a través de la manipulación de la lengua española que están llevando a cabo socialistas y nacionalistas, con la complicidad perezosa de buena parte de la derecha.

Lo de "migrante" es solo la guinda de la ingeniería lingüística que se está realizando en España con el objetivo de manipular las mentes. Así, "A Coruña" en español o el denominado "lenguaje inclusivo" con el que van a "formar" a los trabajadores del Parlamento de Andalucía. Víctor Klemperer describió este modo de ingeniería social en LTI. La lengua del Tercer Reich: "El nazismo se introducía en la carne y en la sangre de las masas a través de palabras aisladas, de expresiones, de formas sintácticas que imponía repitiéndolas millones de veces y que eran adoptadas de forma mecánica e inconsciente".

Fíjense cómo en los medios de comunicación nadie osa decir "Gerona", "sexo" en lugar de "género" o, para lo que estamos, "inmigrante". Y me temo que no es que no osen, sino que lo tienen tan normalizado y asumido que no se dan cuenta de que se han convertido en zombis lingüísticos, en marionetas ideológicas, en sucedáneos humanos.

Y es que la lengua no se limita a describir la realidad, sino que, en cierto modo, la fabrica. En manos de gente como Goebbels o Sánchez, de Pravda o El País, una mentira repetida mil veces se convierte en su verdad, que repiten los miembros de la secta. Este mecanismo goebbelsiano-sanchista lo explicó el filósofo George Lakoff en No pienses en un elefante —lo que lleva a pensar en un elefante—: en primer lugar, se restringe el vocabulario para limitar el pensamiento independiente; a continuación, se cambian las definiciones para alterar la percepción pública de la moral, la historia y los hechos actuales sin necesidad de censura abierta; se sigue seleccionando las etiquetas lingüísticas con alevosía, de manera que se reasignan la culpa, convirtiendo a perpetradores en víctimas o viceversa; y, por último, el poder se dirige contra los que siguen hablando normalmente, haciendo el disenso impensable, al estilo de la neolengua de Orwell en 1984. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la llegada masiva y organizada de personas desde toda África, en especial Marruecos, a las costas españolas y a Ceuta y Melilla. Los medios de izquierdas no informan, sino que tratan de reescribir la mente de la ciudadanía a través de la manipulación de las palabras. No hay "invasión", ni "entradas ilegales masivas", ni "presión migratoria deliberada". Hay "crisis migratoria", "flujos humanos", "personas en movilidad" y, sobre todo, "migrantes". La palabra "inmigrante ilegal" ha sido sustituida por "migrante" o "persona migrante", como si el estatuto legal fuera una cuestión de estilo y no de ley.

Esto es doble discurso orwelliano en estado puro. El doble discurso es el lenguaje que deliberadamente oscurece, disfraza, distorsiona o invierte el significado de las palabras. Puede adoptar la forma de eufemismos destinados a hacer que la verdad suene más aceptable, o de ambigüedad intencional e inversiones de sentido. Lo usan gobiernos e instituciones grandes. "Sin documentos" suena a alguien que olvidó la cartera en el Uber en lugar de referirse a los que cruzan una frontera sin autorización.

Una entrevista de la típica periodista socialista de la CNN al político republicano Stephen Miller ejemplifica esta manipulación, con la diferencia de que Miller se niega a asumir el doble discurso de la presentadora. Cuando esta trata de hablar de "inmigrante sin documentos", Miller le responde que son criminales porque han entrado ilegalmente en su país. Cuando la periodista le pide una "discusión de buena fe" y alega que intentan "humanizar el debate", Miller responde que usar lenguaje diseñado para ocultar la verdad no es buena fe y que un extranjero ilegal es un extranjero ilegal, como una mona es una mona por mucha seda oratoria con la que se disfrace. Como dice Miller, si se "humaniza" el Código Penal al estilo "progresista", entonces el ladrón de bancos pasa a ser "especialista en retiros sin cita previa" y el que entra en tu casa sin permiso se convierte en "visitante con documentación pendiente".

La periodista trata de zafarse y tilda las analogías de Miller de "burdas". Miller replica que lo burdo es fingir que la ley federal desaparece porque la CNN haya inventado un eufemismo. Cuando la periodista le saca el argumento de que "contribuyen a la economía", Miller señala el truco retórico, ya que el crimen no deja de serlo si la persona que lo comete lava platos, porque si no también habría que exculpar al narcotraficante por contribuir económicamente a la sociedad, por no hablar del bienestar de sus clientes. El objetivo, termina Miller, de estos pseudomedios "progresistas" nunca fue la claridad, sino el control de la narrativa. Como cuando Zapatero le susurró al oído a Gabilondo que a socialistas como ellos, desde la trinchera política o mediática, les interesaba la polarización. Como le habrá susurrado Mohamed VI a Pedro Sánchez, a mayor gloria de Pegasus y el Mundial 2030.