España sale a la calle en una jornada de movilizaciones simultáneas bajo el clamor de la defensa de Ceuta. Miles de ciudadanos se concentran en las principales plazas y de distintas ciudades del país para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma.
Miles de barceloneses se suman a la concentración en el Ayuntamiento para protestar contra la invasión de Ceuta por Marruecos.
Miles de valencianos abarrotan las inmediaciones del Ayuntamiento para mostrar su apoyo a Ceuta.
Miles de manifestantes se agolpan ya cerca del Ayuntamiento de la capital española como apoyo a los ceutíes
Algunos de los carteles que portan los asistentes en Madrid
Miles de ceutíes se concentran en su ciudad para protestar contra la invasión de Marruecos en el acto convocado por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
Comienzan a llegar los primeros asistentes a la concentración que va a tener lugar frente al Ayuntamiento de Madrid
Por el momento, se han sumado los ayuntamientos socialistas de Sagunto y Gandía (Valencia), de las localidades onubenses de Moguer, Bonares y Santa Olalla del Cala, así como de los consistorios de Baena (Córdoba) y Grazalema (Cádiz), concentraciones que serán mayoritariamente al mediodía, frente a la convocatoria de las 20.00 horas fijada por la FEMP.
La FEMP ha convocado concentraciones en todos los municipios españoles a las 20:00 horas frente a las sedes de consistorios de toda España y, en el caso de Madrid, se sumarán los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal.
La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para este miércoles, Día de Ceuta, concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma en todos los municipios españoles por la crisis migratoria, a las que han llamado a participar PP y Vox mientras que el Gobierno las considera partidistas.