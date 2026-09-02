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En Directo | España se moviliza en defensa de Ceuta

España se moviliza en defensa de Ceuta. Miles de ciudadanos llenan las plazas de todo el país para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma.

España se moviliza en defensa de Ceuta. Miles de ciudadanos llenan las plazas de todo el país para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma.
Ceutíes protestan contra la invasión de Marruecos en el Día de Ceuta. | EFE

España sale a la calle en una jornada de movilizaciones simultáneas bajo el clamor de la defensa de Ceuta. Miles de ciudadanos se concentran en las principales plazas y de distintas ciudades del país para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma.

Barcelona se suma a la protesta con Ceuta

Miles de barceloneses se suman a la concentración en el Ayuntamiento para protestar contra la invasión de Ceuta por Marruecos.
Valencia, con Ceuta

Miles de valencianos abarrotan las inmediaciones del Ayuntamiento para mostrar su apoyo a Ceuta.

Jaime Carro
Jaime Carro
Miles de manifestantes por Ceuta en Madrid

Miles de manifestantes se agolpan ya cerca del Ayuntamiento de la capital española como apoyo a los ceutíes
Carteles de los asistentes

Algunos de los carteles que portan los asistentes en Madrid

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Ceuta sale a la calle en defensa de su libertad

Miles de ceutíes se concentran en su ciudad para protestar contra la invasión de Marruecos en el acto convocado por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

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Ceutíes protestan contra la invasión de Marruecos.
Llegan los primeros manifestantes en Madrid

Comienzan a llegar los primeros asistentes a la concentración que va a tener lugar frente al Ayuntamiento de Madrid

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Por el momento, se han sumado los ayuntamientos socialistas de Sagunto y Gandía (Valencia), de las localidades onubenses de Moguer, Bonares y Santa Olalla del Cala, así como de los consistorios de Baena (Córdoba) y Grazalema (Cádiz), concentraciones que serán mayoritariamente al mediodía, frente a la convocatoria de las 20.00 horas fijada por la FEMP.
Feijóo y Abascal, juntos en Madrid por Ceuta

La FEMP ha convocado concentraciones en todos los municipios españoles a las 20:00 horas frente a las sedes de consistorios de toda España y, en el caso de Madrid, se sumarán los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal.
Concentraciones por Ceuta en toda España

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para este miércoles, Día de Ceuta, concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma en todos los municipios españoles por la crisis migratoria, a las que han llamado a participar PP y Vox mientras que el Gobierno las considera partidistas.

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