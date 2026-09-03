Santiago Abascal ha acusado este jueves a Pedro Sánchez de "traición" por su gestión de la invasión de Ceuta y ha reclamado al Congreso de los Diputados que active el artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades al presidente del Gobierno por un posible delito de traición.

"Traición, no hay otra palabra", ha arrancado el líder de Vox su intervención durante la comparecencia de Sánchez para dar cuenta de la situación en Ceuta. Abascal ha asegurado que el presidente "ha traicionado a España, a los españoles y a los ceutíes" y ha cuestionado que haya tardado 35 días en volver a comparecer ante la Cámara desde el inicio de la crisis.

El presidente de Vox ha centrado buena parte de su intervención en la actitud de Sánchez hacia Marruecos y ha reclamado al jefe del Ejecutivo que identifique al responsable del "ataque" que él mismo reconoció tras los acontecimientos de Ceuta.

"Si fue un ataque, ¿quién nos atacó?", ha preguntado Abascal en varias ocasiones al presidente. "Es imposible defender Ceuta o a los ceutíes si no sabemos quién nos ataca", ha añadido.

"Muy valiente contra el Rey de España"

Abascal ha arremetido también contra las palabras que Sánchez pronunció esta semana sobre Felipe VI en una entrevista en la cadena SER. El líder de Vox ha recordado que el presidente reprochó hasta en tres ocasiones al Rey que no hubiera visitado Ceuta durante los últimos 20 años.

Sin embargo, ha contrastado esa actitud con la que, a su juicio, mantiene Sánchez con Mohamed VI. "Al Rey de Marruecos, que reclama a Ceuta como posesión propia, no le dedicó un solo reproche. Al contrario, lo exculpó, como ha hecho hoy", ha señalado.

"Le vemos muy valiente contra el Rey de España y muy sumiso con el de Marruecos", ha sentenciado Abascal. "Ya sabemos a qué corona rinde usted cuentas", ha añadido.

El presidente de Vox ha acusado además a Sánchez de actuar como "portavoz de Marruecos ante los españoles" y ha cuestionado qué conversaciones mantuvo con las autoridades marroquíes durante los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada masiva en Ceuta.

"¿Qué le dijeron? ¿Qué les prometió? ¿Con qué le amenazaron? ¿Qué saben de usted? ¿Cómo pueden lograr que nuestro Gobierno no responda?", ha preguntado desde la tribuna.

Abascal reclama romper con Marruecos

El líder de Vox ha rechazado de nuevo que lo ocurrido en Ceuta pueda calificarse como una "crisis migratoria". "Fue una invasión a secas", ha afirmado, antes de diferenciar entre la inmigración como "un proyecto de vida" y la invasión como "un proyecto de conquista".

Abascal ha acusado al Gobierno de ocultar la dimensión de lo sucedido y ha cuestionado las cifras ofrecidas por el Ejecutivo sobre el número de personas que entraron en la ciudad. "No sabemos ni cuántos entraron, ni cuántos salieron, ni quiénes quedan, ni quiénes son", ha asegurado.

En este sentido, ha vuelto a reclamar medidas contra Marruecos y ha defendido la ruptura del Tratado de Amistad con el país vecino, así como la suspensión de los acuerdos comerciales.

El dirigente de Vox también ha señalado el informe policial conocido en las últimas horas, que apunta a una coordinación interna por parte de Marruecos durante el asalto a Ceuta. Según Abascal, el Gobierno "niega" y "oculta" unos informes que, ha asegurado, ya están en manos de los jueces.

"Esta invasión no la organizó Facebook", ha afirmado, antes de situar lo ocurrido dentro de la "guerra híbrida que Marruecos perpetra contra España".

"El único delito que no puede indultar es el suyo"

Abascal ha reclamado al resto de grupos parlamentarios que apoyen la iniciativa de Vox para activar el artículo 102 de la Constitución. Según ha explicado, este precepto establece que la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno puede exigirse ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El líder de Vox ha subrayado especialmente el apartado referido a los delitos de traición o contra la seguridad del Estado, para los que se requiere la iniciativa de una cuarta parte de los diputados y la aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. "Los escaños de Vox están a disposición de esta iniciativa", ha asegurado.

Y ha añadido: "La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo". A partir de ahí, Abascal ha lanzado otro ataque contra Sánchez: "El único delito que en España no puede indultar es el suyo, es el que ha cometido usted".

El líder de Vox ha enumerado los tres elementos que, a su juicio, permitirían hablar de traición: "El conocimiento, la relación con el país extranjero y el resultado en Ceuta". Ha sostenido que Sánchez conocía la situación y que mantuvo conversaciones con las autoridades marroquíes mientras se producía la entrada masiva en la ciudad.

"Ceuta es España"

En el tramo final de su intervención, Abascal ha acusado al presidente del Gobierno de no defender a los españoles y ha reclamado su dimisión. "Si usted, señor Sánchez, no es capaz de defender España, como está reconociendo, lo que tiene que hacer es irse", ha afirmado.

El dirigente de Vox ha criticado además que Sánchez considere "francamente positiva" la cooperación con Marruecos después de la invasión y ha insistido en que el Gobierno no ha explicado quién estuvo detrás de la entrada masiva en Ceuta.

"Marruecos es su amo, señor Sánchez", ha concluido Abascal, después de volver a calificar al presidente de "traidor a los españoles".

Antes de terminar, ha reclamado de nuevo al resto de grupos que permitan el debate sobre la responsabilidad de Sánchez y ha lanzado un mensaje sobre la soberanía de las ciudades autónomas: "Ceuta es España, Melilla es España". "Que viva Ceuta española y que viva España", ha concluido.