Melchor León, una oveja negra en el rebaño

Durante la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020, Inés Arrimadas se volvió hacia la bancada socialista y les lanzó una pregunta que el tiempo no ha hecho más que agrandar: "¿No hay ni un solo valiente?". Bastaba uno dispuesto a romper la disciplina de voto y negarse a tragar con lo que consideraba una humillación.

Han tenido que pasar más de seis años y producirse la invasión de Ceuta para que aparezca uno. Se llama Melchor León, es diputado socialista en Ceuta y se ha atrevido a decir algo tan elemental que, en el PSOE de Pedro Sánchez, parece un acto heroico: "Claro que nos sentimos humillados por Marruecos, pero más humillado me siento por mi propio Gobierno, que es el que tiene que dar la cara por nosotros y defender nuestras fronteras, y en ningún momento lo ha hecho".

No debería llevar aureola de héroe. Es simplemente la respuesta digna de un político avergonzado por el comportamiento de su propio Gobierno.

En esta crisis de soberanía nacional hay demasiadas tragedias: la angustia de ciudadanos españoles en Ceuta secuestrados por el miedo en su propia casa; la dejación de un Gobierno ante la presión de un país extranjero; las agresiones y episodios de violencia sufridos durante el caos fronterizo; las mentiras y contradicciones de un presidente que empiezan a resultar insoportables…

Pero quiero detenerme en algo aparentemente menor y, sin embargo, mucho más corrosivo para la democracia: que haya hecho falta el valor de un diputado socialista ceutí para poner en evidencia la sumisión de los militantes del PSOE a las directrices de su partido.

Y, ya puestos, pasar la ITV a los militantes de todos los partidos.

Porque es inaudito que ciudadanos de una democracia se comporten ante sus siglas como feligreses ante una Iglesia: con fe y obediencia. Y no siempre por conservar un cargo. La mayoría de los devotos de una ideología son capaces de negar la evidencia cuando reconocerla les deja a ellos mismos en evidencia.

Este verano lo he comprobado con varios amigos socialistas de toda la vida. Son vulnerables a las mentiras de Pedro Sánchez. Da igual cuál sea la impostura, da igual que contradiga hoy lo que aseguró ayer. Siempre aparece una excusa, un matiz, un 'sí, pero...'. O el nombre de cualquier líder de la derecha. Como el crucifijo y la riestra de ajos para espantar al diablo ajeno y justificar el infierno propio.

Les pongo un ejemplo: imagínense que van a la carnicería de toda la vida y descubren que la dueña les engaña en el peso y en la calidad de la carne. Una vez. Otra. Y otra más. Un día se lo advierten. Ella, indignadísima, lo niega. Vuelven la semana siguiente y vuelve a timarles. Y aun así continúan comprándole. ¿Por qué? ¿Por qué siguen entrando en la misma carnicería si tienen otros establecimientos donde comprobar si te sirven mejor?

Ahí reside uno de los grandes malentendidos de las democracias liberales: confundir la fidelidad a unos valores con la fidelidad a un partido.

Un partido político no es una religión, ni una patria, ni una familia. Es un instrumento. Un establecimiento al que recurres para obtener un determinado servicio político. Si deja de prestártelo, si traiciona los valores por los que lo elegiste, dejas de comprarle el producto y pruebas en otro que se acerque más a tus principios e intereses.

¿Por qué, entonces, nos comportamos como forofos de unas siglas incluso cuando nos engañan, nos estafan o hacen exactamente lo contrario de aquello por lo que los votamos? La cuestión daría para una tesis.

Pero sospecho que hay una explicación bastante humana: cuando alguien ha defendido durante años una ideología contra viento y marea, acaba incorporándola a su propia identidad. Reconocer que su partido le ha engañado ya no significa admitir un error político, sino sentirse personalmente estafado. Casi como reconocer públicamente que uno ha sido el último en enterarse de que le ponían los cuernos. Por eso cuesta tanto abandonar el rebaño.

Melchor León no es un héroe. Es una oveja negra. Y lo es porque ha hecho algo tan sencillo como ser coherente con los valores que supuestamente defendía cuando ingresó en el PSOE. Algo muy grave nos está pasando cuando desde fuera lo elevamos a la categoría de héroe y desde dentro pueden considerarlo un traidor. Porque su conducta debería ser exactamente la contraria de la excepcionalidad: debería ser lo normal.

CODA: Me acabo de tragar entero el debate en el Congreso. Cabreo e indignación. Pedro Sánchez es un chulo insoportable. Mentiroso, insidioso, sinvergüenza. No hay límites para él porque no tiene reglas. La regla es él. Un verdadero peligro para la democracia y una bomba de relojería para la nación española.

El líder de la oposición se lo ha recordado con pedagogía: "El Estado es la ley, es la justicia, es la seguridad, es la continuidad, es la frontera que permanece cuando los gobiernos cambian. El Gobierno solo es un servidor temporal del Estado. Usted ha invertido esta relación, ha puesto el Estado a su servicio".

Ahí está el problema. No gobierna desde las reglas: pretende que las reglas se acomoden a él.

Y el curita Rufián dando lecciones morales a todos. ¡Manda huevos con el charnego de Santa Coloma! Lo conozco demasiado: hace honor a su apellido. En ERC ya lo van conociendo. Demasiado tarde. Ya se ha hecho un nombre en España: representante aventajado de la literatura picaresca española del siglo XXI, con tintes indepes de pacotilla.

Arniches se pondría las botas.