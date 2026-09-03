Eligió desproteger a los españoles y proteger su nicho electoral

En el Congreso, un presidente atrapado en la telaraña de falsedades, tejió unas cuantas más, algunas pequeñas y mezquinas, otras de pretendida altura moral. Estas son las más repelentes. Que un Gobierno que se ha mostrado incapaz e impotente se escude en falta de información y de medios es prácticamente la norma. Que uno que quiere eludir su responsabilidad, la desplace y culpe a otros, entra en el rango de lo habitual. Pero que meta en el lodazal el sagrado manto humanitario para cubrir con él su incuria, para hacerla pasar por un gesto compasivo y bondadoso, eso es algo extraordinario en su perversidad. Y es lo que hubo. La parábola del buen samaritano hecha cuento para que el perpetuo párvulo de la progresía llore de agradecimiento por tener un Gobierno que pone en peligro la seguridad de ciudadanos españoles, y la propia seguridad nacional, para salvar las vidas de decenas de miles de marroquíes que vinieron, pobriños, en busca de un futuro mejor.

El cuento lo había adelantado Félix Bolaños, días atrás, en su comparecencia, cuando preguntó a diputados de la oposición si ellos ordenarían disparar contra la gente "que pasa la frontera". Oigamos bien, que el sonido es importante: no contra gente que asalta una frontera, sino contra gente que la pasa, como esas personas que cruzamos con frecuencia de Tui a Valença do Minho y viceversa. No hay duda de que el ministro quería acusar a la oposición de hacer masacres en la frontera, de soñar con hacerlas o de querer hacerlas. Da igual, el caso era sembrar la semilla, generar la imagen. Plantar el dilema falso de que sólo hay dos opciones para proteger una frontera de un asalto masivo: disparar a matar o dejar pasar. Bolaños colocó el bicho en la rampa para que Sánchez le pusiera alitas de ángel y lo echara a volar.

Las palabras del angelito llegaron en una retórica interpelación a los partidos de la oposición para que dijeran qué terribles cosas hubieran hecho, caso de ocupar su silla, por lo demás, vacía. El sonido fue el de la ametralladora. "¿Disparar a la población civil? ¿Matar a cientos, quizá a miles de jóvenes para evitarse tener que gestionar una crisis de acogida al otro lado de la frontera?" Ni siquiera fingió que se tomaba en serio lo que estaba diciendo. Después del tiroteo, tan fresco. Pero no puede ser y no se puede pasar de tan bárbara barbaridad, aunque se haya hecho como alpiste para bobos.

He aquí a un gobernante de un Estado moderno que asegura, en el Parlamento, que no conoce otros medios para repeler un asalto masivo a la frontera, para el que se negó a prepararse, que recibirlo a tiro limpio o darle la bienvenida. ¿Alguien cree que diría lo mismo si se agolpara, de pronto, una muchedumbre frente al palacio de la Moncloa, reventara las rejas y se colara dentro? Dependería de que estuvieran o no allí su persona y su familia, pero ¿qué haría el angelito? Con sus alitas postizas y todo, este presidente del Gobierno no sale indemne ni de las muertes. En último término, es el responsable del centenar de muertos que hubo en el intento de llegar a nado, por no hacer absolutamente nada para impedirlo. La carga moral no se reparte. En nada alivia que el otro gran responsable sea Marruecos.

No eligió entre disparar contra la avalancha humana o dejarla pasar para gestionar después como buen samaritano su acogida, cosa que no hizo. Eligió entre proteger a los ciudadanos españoles y proteger su mermado nicho electoral. Estos fueron los auténticos términos de la elección que hizo en los dos últimos y fatídicos días de julio, después de pasar olímpicamente de las actuaciones preventivas que hubieran frenado el asalto. Y es que la progresía, que tanto le perdona, quizá no le perdonara una reedición de la "tragedia de la valla de Melilla". El Gobierno no eligió ser humanitario con los asaltantes. Eligió desproteger a España y a los españoles para evitarse un choque con los angelitos que le votan. Ya no está el patio para colisiones en la coalición de hipócritas.