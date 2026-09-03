Cuesta expone la traición de Sánchez a Ceuta y el chantaje de Marruecos con Pegasus

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de La Noche de Cuesta de este jueves a desmontar las declaraciones de Pedro Sánchez en sede parlamentaria sobre la invasión de Ceuta, donde el presidente ha negado haber recibido avisos previos a la avalancha del 30 de julio. Ha descartado también la implicación directa de Marruecos y ha atribuido la entrada masiva de ilegales a una falta puntual de control. Un informe policial de 55 páginas, elaborado por la unidad especializada en extranjería y fronteras, certifica exactamente lo contrario en cada uno de esos tres puntos. "Lo que dice Pedro Sánchez es justo lo contrario de lo que dice el informe de la Policía. Esto ya no es noticia, pero es que es justo lo contrario", ha afirmado Cuesta.

El documento policial, al que ha tenido acceso Libertad Digital, acredita tres cuestiones. Primera: la Gendarmería marroquí dirigió, ejecutó y coordinó la invasión. Segunda: agentes de paisano marroquíes fueron identificados y fotografiados dentro de la masa de personas, supervisando la operación. Tercera: el Gobierno fue avisado con antelación, y algunos de los informes llegaron a citar el 30 de julio como fecha prevista para la gran invasión.

Cuesta ha añadido que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, reclamó el estado de alarma dos días antes de la invasión y recibió del Gobierno la respuesta de que no había fundamento para ello, que Marruecos lo contendría y que todo estaba bajo control. "Lo ha contado Vivas. Todos mienten. Todos están en una confabulación contra su sanchidad", ha recordado. Y es que los avisos no provinieron solo de la Policía: Margarita Robles ya ha admitido al menos dos informes del CNI en la misma dirección, y está por llegar un tercero de la Guardia Civil. "Todos van exactamente en la misma dirección: Marruecos lo organizaba, lo preparaba y lo iba a hacer el 30 de julio".

Pegasus: el origen del sometimiento

Cuesta ha reiterado la tesis que explica el comportamiento de Sánchez antes, durante y después de la invasión: el chantaje derivado del espionaje con Pegasus. Marruecos descargó 2,57 gigabytes del móvil presidencial en dos entradas en mayo y junio de 2021. También accedió a los teléfonos de Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas. "Tú no negocias nada cuando te han entrado en el móvil y te lo han vaciado con Pegasus. Tú eres el felpudo, tú eres el chantajeado, tú no tienes capacidad de decir nada", ha señalado Cuesta.

Hay que tener en cuenta que Sánchez escogió deliberadamente no confiar la protección de su móvil al CNI, y encargar esa función a la Presidencia del Gobierno, sin capacidad técnica para blindarlo frente a servicios de inteligencia de primer nivel. "¿Por qué no se lo quiso dejar al CNI? Porque estaba a sus cosas personales y no quería que se enteraran. Ahora resulta que para que no se enterara el CNI se enteró Marruecos", se ha preguntado. Ha recordado también que Félix Bolaños convocó en abril de 2022 una rueda de prensa para admitir ese espionaje, lo que invalida cualquier intento posterior de presentarlo como un bulo.

Cuesta ha expuesto el objetivo final que, según la prensa marroquí y las redes controladas por el régimen alauí, persigue esta presión: la cosoberanía de Ceuta y Melilla. "Lo que llaman el Gran Marruecos no se refiere exclusivamente a Ceuta y Melilla. Incluye Canarias y Andalucía". Cuesta ha advertido de que Marruecos está acelerando sus movimientos precisamente porque sabe que el tiempo de Sánchez en el poder es limitado, y quiere conseguir el mayor número de concesiones antes de que caiga.

Ha señalado además que fuentes marroquíes filtran que responsables del Ministerio de Exteriores español habrían admitido, en conversaciones privadas, que si se llegara a la situación óptima para Marruecos se podría negociar la cosoberanía de ambas ciudades. El Ministerio de Exteriores no ha desmentido esas filtraciones.

Las tres fases de la traición

Cuesta ha organizado el comportamiento del Gobierno en tres fases consecutivas. La primera, los días y semanas previos al 30 de julio, en los que ignoró o minimizó los avisos de sus propios servicios de inteligencia y policiales. La segunda, el día de la invasión y los días inmediatos, en los que no decretó el estado de alarma, no movilizó efectivos reales y dejó una dotación de menos de 20 agentes frente a entre 80.000 y 100.000 personas. La tercera, el mes transcurrido desde entonces, en el que la situación permanece sin resolverse: "Tres cuartas partes de la ciudad están tomadas y nadie les dice absolutamente nada".

La única destitución producida fue la de la responsable de Comunicación y Defensa Nacional, cesada por haber admitido públicamente que había una invasión. Y en el decreto de ayudas, presentado como un paquete de 309 millones, solo 80 millones van destinados realmente a empresas y autónomos ceutíes. Lo que sí ha regulado ese decreto con precisión, ha denunciado Cuesta, es la censura a los agentes de Policía y Guardia Civil que denuncien lo que está ocurriendo, unificando la comunicación institucional bajo control del Gobierno y exponiéndoles a expedientes disciplinarios.