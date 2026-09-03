Sánchez proclama que las fronteras de España están abiertas

La comparecencia de Sánchez en el Congreso ha respondido a lo que se podía esperar de él: la catarata habitual de mentiras, elusión de toda responsabilidad, contradicciones, un esfuerzo ímprobo por exonerar a Marruecos ya no de toda culpa sino de toda sospecha y acusaciones a la oposición y a instituciones del Estado como la Justicia, no en vano ha recordado en muchas ocasiones la sentencia del Supremo cuyos efectos, mayores o menores, tuvo tiempo de sobra para prevenir.

Pero más allá de lo esperable, en el largo discurso del presidente ha habido momentos que han rayado en lo grotesco: mientras por un lado decía una y otra vez que no hay pruebas de que nuestro vecino del sur tuviese implicación alguna en la invasión –un término que, por supuesto, él no ha usado–, por el otro ha admitido que la Gendarmería permitió durante el 30 de julio que decenas de miles de personas entrasen ilegalmente en Ceuta.

Por supuesto, también ha intentado mantener el relato de ficción sobre la importancia de las redes sociales y las mafias en lo ocurrido, llegando de nuevo a afirmaciones que, si no estuviésemos hablando de algo tan serio, moverían a la hilaridad, como asegurar que hubo "un estallido" de mensajes el 29 de julio que provocó que, menos de 24 horas después, decenas de miles de personas llegasen a Ceuta.

Sánchez ha recibido una respuesta muy atinada del líder de la oposición: Alberto Núñez Feijóo ha hecho, sobre todo en su primera réplica, un excelente discurso, tanto en el fondo como en la forma, y ha dejado claro que el presidente del Gobierno debe dimitir, ya sea por incompetente si no se enteró de la invasión, o por cómplice si lo sabía pero no hizo nada por evitarlo.

Y también le ha hecho a Sánchez la pregunta que todos los españoles nos hacemos desde hace tiempo y todavía más desde el pasado 30 de julio: "¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?".

Finalmente, Feijóo ha pedido una vez más dimisiones y elecciones y ha advertido al presidente del Gobierno que lo ocurrido en Ceuta no se va a olvidar, al contrario: "Señor Sánchez, míreme, lo va a pagar. Ante la Justicia y ante las urnas", ha dicho en uno de los momentos más contundentes de su intervención.

También Santiago Abascal ha tenido buenas intervenciones en las que se ha mostrado muy duro con Marruecos y con el propio Pedro Sánchez, destacando que ha hecho una defensa del Rey que es muy importante. Quizá el líder de Vox debería reflexionar sobre si su petición de activar la vía del artículo 102 de la Constitución –y la forma en la que insiste en ello– es útil en esta situación o en realidad puede, sin pretenderlo, ayudar al Gobierno.

No es porque Sánchez no merezca ser juzgado, por supuesto, sino porque la realidad es que en este momento es casi imposible que tal cosa suceda y, por tanto, a medio plazo se le estaría dando al presidente y los suyos un balón de oxígeno, amén de que como Vox no tiene votos suficientes es una iniciativa para la que necesita los votos del PP, con lo que esa insistencia podría llegar a debilitar el frente común que la derecha debe presentar más que nunca tras lo ocurrido en Ceuta.

Tampoco los socios del Gobierno, tanto los que están en el Ejecutivo como los que no, se han mostrado muy complacientes con cómo se ha gestionado esta crisis, pero por supuesto tampoco han pasado mucho más allá de expresar una leve crítica, atacar a la oposición y hacer algunos aspavientos.

Con todo, la sesión ha dejado una sensación terrible de desamparo, no ya en los ceutíes, sino en todos los españoles, especialmente por una de las afirmaciones más graves que ha proferido Pedro Sánchez cuando ha dicho que "lo correcto" es "defender la vida humana" en lugar de "mantener la estanqueidad de la frontera". Dicho de otra forma: el presidente ha proclamado en sede parlamentaria que, si hay vidas humanas en juego, que es lo que ocurre siempre que se produce un asalto masivo, las fronteras españolas están abiertas.

No puede haber un efecto llamada mayor que ese y, sobre todo, no puede haber una invitación más clara a que haya personas que se jueguen la vida para intentar provocar esa situación en la que España, generosamente, les dejará pasar. Luego, cuando llegan las desgracias y las muertes –en esta ocasión nada más y nada menos que 140, como el mismo Sánchez ha reconocido– la culpa será de los bulos, las redes sociales y la ultraderecha.