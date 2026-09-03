El Gobierno convocó al encargado de Negocios de Marruecos en ausencia de la embajadora: "No lo contamos por prudencia"

El presidente del Gobierno ha sorprendido este jueves al informar de que Exteriores convocó a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto, para transmitirle su malestar por las palabras del ministro de Justicia del país cuestionando la españolidad de Ceuta y Melilla. Se da la circunstancia de que la responsable de la diplomacia alauita estaba fuera de España, lo que ha generado un gran revuelo en el Congreso.

La decisión no es baladí, como tampoco el hecho de haberla ocultado a la opinión pública. Fuentes parlamentarias trasladan que la convocatoria de un embajador para expresar una queja es un acto en sí mismo de carácter público, de ahí el desconcierto generado con las palabras de Sánchez, y más aún cuando se ha sabido que la embajadora estaba ausente.

El Gobierno ha tenido que justificarse asegurando que no se dio a conocer antes por "prudencia y responsabilidad", según defienden fuentes de Moncloa, que explican que "se llamó por teléfono a la embajadora, y al no encontrarse en España, la reunión presencial se mantuvo con el responsable de Negocios de Marruecos, el dos de la embajada, que en ese momento ejercía las competencias por no estar presente la máxima responsable".

Esta es la primera vez que Pedro Sánchez se refiere a las aspiraciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, para calificar como "intolerables" las palabras del ministro marroquí. Lo hace tres días después de conceder una entrevista en la cadena SER para hablar de la invasión, y no haberse referido en ningún momento a este asunto. Tampoco informó entonces de la convocatoria de la embajadora.

Publicidad del choque con otros países

El siguiente paso diplomático a la convocatoria del embajador es la llamada a consultas del embajador español en el país de turno y, en su caso, la posible retirada del mismo. No ha trascendido el tono de la conversación que se produjo entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el dos de la Embajada marroquí.

El siguiente paso diplomático, en caso de que escale la tensión, es la llamada a consultas del embajador español en el país de turno y, en su caso, la posible retirada del mismo. Una decisión que el Ejecutivo ha adoptado de manera abrupta en otras ocasiones, como ha ocurrido con Italia o Israel, dando cumplida cuenta de ello a los españoles.