El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escalado en su confrontación con Pedro Sánchez por la invasión de Ceuta. Horas después de que cientos de miles de españoles se hayan echado a la calle para defender la ciudad, el líder de la oposición ha hablado, por primera vez, de la información sensible que podría manejar Marruecos sobre el presidente, y que explicaría su actitud complaciente con Rabat.

"¿Qué documento, conversación o indicio había para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?", le ha preguntado, pidiéndole, por último, incluir en el dossier de informes que va a publicar sobre la invasión las conversaciones que fueron interceptadas con Pegasus, según denunció el propio Gobierno.

El presidente del PP le ha reprochado admitir que los gendarmes marroquíes permitieron durante diez horas la entrada de inmigrantes. "Y usted se quedó de brazos cruzados", ha criticado. "Si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice", ha exigido.

"Si quería vacaciones, convoque elecciones. Pero un presidente no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones, y menos en una crisis de Estado", ha dicho Feijóo, que ha advertido de que estamos ante un acto de guerra híbrida. "Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje ni tampoco sin control alguno de una situación como esta", ha dicho, pidiendo echar a todos los inmigrantes.

Feijóo le ha reprochado haber convocado a la embajadora marroquí "en la clandestinidad", ya que no ha informado hasta hoy de una decisión adoptada el pasado 21 de agosto, y ha advertido de que "si fuera presidente del Gobierno propondría al Rey una visita oficial a Ceuta y Melilla y le acompañaría".

"Lo va a pagar, en la Justicia y las urnas"

"Señor Sánchez, míreme, lo va a pagar. Ante la Justicia y ante las urnas", ha avisado Feijóo al presidente del Gobierno, después de criticar con dureza que no actuara antes de la invasión ni después, recordándole su mes de vacaciones. "No espere de mí la condescendencia que tiene usted con Marruecos", concluía.

El presidente del PP ha defendido a los agentes de la Policía, de la Guardia Civil y a los integrantes del servicio de Inteligencia de nuestro país, y ha insistido en su decálogo de medidas de aplicación urgente para resolver la situación, reprochando al jefe del Ejecutivo haber negado en la cadena SER, a la oposición, la condición de "alternancia política" para presentarse como única opción electoral.

"El Estado se quedó a pesar de su Gobierno, la Nación es más fuerte que sus muros, el Estado es más sólido que su Gobierno, ambos serán reconstruidos y ambos sobrevivirán a usted", ha concluido el líder del PP.